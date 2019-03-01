Червиченко: «Поражение от „быков“ может психологически сломить „Спартак“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча «красно-белых» против «Краснодара» в 18-м туре РПЛ .

В матче с «Краснодаром» для «Спартака» имеет значение не только результат, но и качество игры. А Кононову весьма важно обыграть свой бывший клуб. Победа может стать для «красно-белых» трамплином к попаданию в тройку и, возможно, даже позволит им претендовать на что-то большее. Если же «красно-белые» проиграют «Краснодару», ещё и дома, то это может психологически сломить и команду, и тренера.