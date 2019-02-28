Федотов: «Договорились с президентом не отвечать на провокации»

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов не стал комментировать информацию о том, что функционер Тимур Гурцкая призвал советника президента клуба Марко Трабукки повлиять на него.

А я здесь при чём? Мы договорились с президентом не отвечать на провокации. Что это за переписка, мне вообще это мало интересно. И так уже странные звонки поступают: набирают супруге, говорят, что мы не берём чьих-то игроков, и предлагают мне покинуть пост. Совсем обнаглели. Не знаю, откуда ноги растут. Обращайтесь в пресс-службу, я на возню не отвлекаюсь, а отдаю силы команде.