Силкин: «Вокруг матча между „Динамо“ и „Спартаком“ был огромный ажиотаж»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:2 Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 2:0 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 2:1 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 4.4 1.6 4.7
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир 1:2 Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам 1:3 Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган 1:3 Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль 6:0 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли 1.07 9 26
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК 1.17 7 10
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 2:4 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет 0:0 Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда 2:3 Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 21 4.05 1.27
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:1
(2:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Роял Пари (Санта-Крус-де-ла-Сьерра)Роял Пари - - -
03:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:1
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 1:0 Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 4.5 4.1 1.67
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 3:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1:1 Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 4:1 Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 1.05 12.5 30
19:05 45’ Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 3.4 3.5 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Насср (Эр-Рияд)Аль-Насср - - -
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Силкин: «Вокруг матча между „Динамо“ и „Спартаком“ был огромный ажиотаж»

сегодня, 18:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак10.03.2019 в 19:00 Не начался

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин удивлен, что поединок москвичей против «Спартака» перенесли с поля «ВТБ-Арены».

Отмена матча на «ВТБ-Арене» — какой-то нонсенс, ведь вокруг этого открытия был огромный ажиотаж. Я был на открытии хоккейной арены, это был праздник. Пришло огромное количество людей. Порой на футбольные матчи столько не собиралось.

Для меня факт переноса оказался неожиданностью. Ещё вчера ничего не предвещало беды. Факт неготовности газона говорит о том, что люди, которые давали заявление, это несерьёзные люди. Если теперь матч пройдёт в «Лужниках» или на домашней арене «Спартака», это будет позором для «Динамо». Я планировал посетить игру.

На стадион «Динамо» я пришёл пацаном и вырос как игрок, как тренер детский, юношеский, а впоследствии и как наставник первой команды. Стадион – это сердце общества «Динамо». Там всё родное было, а сейчас там ничего не осталось. Половина стадиона застроена непонятными зданиями.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   78 / 879
сегодня в 19:45
" Факт неготовности газона говорит о том, что люди, которые давали заявление, это несерьёзные люди" Да что Вы говорите, как удивительно. А я полагаю нормальные они люди, если государство позволяет так об себя ноги вытирать, то честь им и хвала. Главное подтираться успевать. Слов нет.
ermak6848
ermak6848
   205 / 879
сегодня в 19:41
игра покажет Кто Прав в такой ситуации....
time out
time out ответил parallels
   45 / 879
сегодня в 19:37
да будет позор!
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       293 / 879
    сегодня в 19:35
    Даже собственные фанаты отвернулись от свиных, поняли фальшивость нефтепроекта и его бесполезность.
    oFANATo
    oFANATo ответил oncha
       102 / 879
    сегодня в 19:33
    Кто видел как спартак опозорился в еврокубках, в цирке больше не смеётся.
    Miaf
    Miaf ответил oncha
       46 / 879
    сегодня в 19:31
    Еще бы, народ ходит посмотреть на позорников и посмеяться от души, стал вместо цирка.
    все страна знает про лазурный цирк
    oncha
    oncha ответил Miaf
       23 / 879
    сегодня в 19:26
    На матчи Спартака всегда был и будет ажиотаж , это в порядке вещей,как никак самый популярный клуб страны
    Еще бы, народ ходит посмотреть на позорников и посмеяться от души, стал вместо цирка.
    Miaf
    Miaf
       46 / 879
    сегодня в 19:24
    На матчи Спартака всегда был и будет ажиотаж , это в порядке вещей,как никак самый популярный клуб страны
    112910415
    112910415
       126 / 879
    сегодня в 19:17
    просто бардак, обычный бардак
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       265 / 879
    сегодня в 19:15
    Очень очень жаль ! Так хотелось посмотреть на новый стадион ! Да и атмосфера вокруг матча была бы совсем не та ,что в Химках или в Луже ! Весна-Осень ! И баста ! Даёшь ,мать вашу , летний футбол !!!!!!!!!!
    parallels
    parallels
       3 / 879
    сегодня в 19:02
    да будет позор!
    Novograd
    Novograd
       729 / 879
    сегодня в 18:56
    астанавитесь емае
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