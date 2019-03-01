Семак: «Лимит - это большая проблема для меня как для тренера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

Лимит - это большая проблема для меня как для тренера команды. Потому что если мы за € 5-15 млн можем купить качественного иностранца, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичный российский игрок будет стоить € 30-35 млн. Естественно, клуб не может себе позволить его.

Все игроки уровня сборной России стоят больших денег, и контракты у них гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Мы будем только рады, если футболисты из нашей академии будут появляться и докажут, что достойны места в обойме.