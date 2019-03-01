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Семак: «Лимит - это большая проблема для меня как для тренера»

01 марта 2019, 16:02

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

Лимит - это большая проблема для меня как для тренера команды. Потому что если мы за € 5-15 млн можем купить качественного иностранца, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичный российский игрок будет стоить € 30-35 млн. Естественно, клуб не может себе позволить его.

Все игроки уровня сборной России стоят больших денег, и контракты у них гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Мы будем только рады, если футболисты из нашей академии будут появляться и докажут, что достойны места в обойме.

Ранее РФС сообщил, что белорусские футболисты перестали считаться легионерами в российских футбольных турнирах.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   25 / 887
02 марта в 08:51
Тебе про заявку на чемпионат.......а ты зачем то пыльный калькулятор достал....)))) Данные на чемпионат 2018/2019... В РПЛ 149 легионеров. Больше всего – у «Спартака»........ При чём из года в год... 2018 - «Спартак» лидирует по количеству легионеров" 2017 - «Спартак» Легионеров в заявке: 12 из 25 (48%) «Зенит» Легионеров в заявке: 9 из 24 (38%) При чём это из года в год.....)))) Так что ещё неизвестно кто больше ждёт отмены лимита и броситься "во все тяжкие"......самолётами свозя кандидатов считаться "игроками народной команды"..))) P.S. Может сейчас ситуация немного исправилась...многие легионеры покинули клуб...но в целом ты зря...... Удачи !!!!!
Ну не знаю! На офсайтах посмотрел составы - в Спартаке 8 легов!!!
В Зените 13!
И тебе всего наилучшего!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   11 / 887
02 марта в 05:51
Далеко за примерами ходить не буду: в последней игре ЧР у Спартака в основе вышло 6 россиян из которых 4 воспитанники клуба, при чем во втором тайме их уже было 7! У Зенита же и в 1-ом и во 2-ом тайме играло 5 россиян! Посмотрел предыдущий тур, все то же самое: у Спартака 6 россиян в основе, у Зенита 5! Решил посмотреть 1 тур ЧР, но картина не изменилась: 6 vs 5! Так кто там лидирует?)))
Тебе про заявку на чемпионат.......а ты зачем то пыльный калькулятор достал....))))

Данные на чемпионат 2018/2019...
В РПЛ 149 легионеров. Больше всего – у «Спартака»........

При чём из года в год...
2018 - «Спартак» лидирует по количеству легионеров"
2017 -
«Спартак»
Легионеров в заявке: 12 из 25 (48%)
«Зенит»
Легионеров в заявке: 9 из 24 (38%)

При чём это из года в год.....))))
Так что ещё неизвестно кто больше ждёт отмены лимита и броситься "во все тяжкие"......самолётами свозя кандидатов считаться "игроками народной команды"..)))

P.S. Может сейчас ситуация немного исправилась...многие легионеры покинули клуб...но в целом ты зря......

Удачи !!!!!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Шишанутый
   232 / 887
01 марта в 21:56
Без лимита совсем не осталось бы росиских футболистов. По 11 зулусов выходило бы у Цска и Зенита. Итак они умудряются их натуралезовывать.
Вот это ты сморозил
Кто это в Зените или ЦСКА зулус? Обрати внимание, что игроки в Зените и ЦСКА не темнее дагов (ну кроме нашего нового колумбийца (и то его зулосом не назвать))
Или ты хотел сказать, что жители Кавказа - зулусы?
cska1948
cska1948
   176 / 887
01 марта в 20:50
Когда Семак работал в Уфе, то мы от него подобных жалоб НЕ слышали. Мешает Семаку лимит? Так пусть идёт тренировать Анжи, там таких проблем НЕТ!
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
01 марта в 20:02
Без лимита совсем не осталось бы росиских футболистов. По 11 зулусов выходило бы у Цска и Зенита. Итак они умудряются их натуралезовывать.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   25 / 887
01 марта в 19:45
Кто бы говорил... Отгадай с трёх попыток какой клуб постоянно лидирует по количеству легионеров в заявке...)))
Далеко за примерами ходить не буду: в последней игре ЧР у Спартака в основе вышло 6 россиян из которых 4 воспитанники клуба, при чем во втором тайме их уже было 7! У Зенита же и в 1-ом и во 2-ом тайме играло 5 россиян!
Посмотрел предыдущий тур, все то же самое: у Спартака 6 россиян в основе, у Зенита 5!
Решил посмотреть 1 тур ЧР, но картина не изменилась: 6 vs 5!
Так кто там лидирует?)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил time out
   11 / 887
01 марта в 19:21
Понахапали легионеров на народные деньги, а теперь им лимит мешает. Своих игроков не воспитывают в академии, а зачем она тогда вообще нужна. Вот теперь и скулят, что им лимит мешает. Его надо еще ужесточить. Пусть не больше трех легионеров выходят на поле. Скорей наши начнут развиваться. А зарплаты всем урезать до разумного и нашим, и легионерам.
Кто бы говорил...
Отгадай с трёх попыток какой клуб постоянно лидирует по количеству легионеров в заявке...)))
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
01 марта в 19:15
Так приведите зарплаты наших футболёров в адекватные и никуда они не денутся - будут стараться усираться на поле, если не захотят стоять у станка на заводе или работать охранником сутки/трое за 25000 рублей! (Проезд на работу и обратно, обед - за свой счёт)
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   25 / 887
01 марта в 19:08
Лимит это зло, порождающее российских бездельников миллионеров.
Как ты жёстко о игроках Зенита!)
mihaluch
mihaluch ответил time out
   178 / 887
01 марта в 17:46
Понахапали легионеров на народные деньги, а теперь им лимит мешает. Своих игроков не воспитывают в академии, а зачем она тогда вообще нужна. Вот теперь и скулят, что им лимит мешает. Его надо еще ужесточить. Пусть не больше трех легионеров выходят на поле. Скорей наши начнут развиваться. А зарплаты всем урезать до разумного и нашим, и легионерам.
Надо ввести лимит на зарплату,например не превышающую зарплату помбура в Ямбурге. Для заслуженных футболистов этот лимит не должен действовать..Тогда экспорт будет превышать импорт, и не будет ни кокош, ни мамаевых.
161регион
161регион
   7 / 887
01 марта в 17:36
Я за отмену лимита,но за зенит стыдно!!!
Т34
Т34
   21 / 887
01 марта в 17:20
Ну, кто больше всех ноет про отмену лимита? Конечно лазурные. Причины даже объяснять никому не надо отчего этот скулеж. И если отменят лимит, то только по настоянию питерского зенита, который как в болоте увяз в покупке без меры легионеров, вместо того, чтобы готовить своих футболистов. Вот этот клуб и рубит на корню наш футбол, наших российских игроков, которым нет места в составе и они вянут на скамейке запасных. Позор зениту!
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
01 марта в 17:13
ИО багажа Манчини.понятно на кого он жалуется :
зе
дзю
кока
анюк
лунь
ерох
шат
cska plus
cska plus
   12 / 887
01 марта в 16:50
Если отменить лимил то федун заселит Москву зулусами.
time out
time out
   27 / 887
01 марта в 16:38
Понахапали легионеров на народные деньги, а теперь им лимит мешает. Своих игроков не воспитывают в академии, а зачем она тогда вообще нужна. Вот теперь и скулят, что им лимит мешает. Его надо еще ужесточить. Пусть не больше трех легионеров выходят на поле. Скорей наши начнут развиваться. А зарплаты всем урезать до разумного и нашим, и легионерам.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   159 / 887
01 марта в 16:22
Лимит давно отменять пора!
Ни в одной стране мира его нет!
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   181 / 887
01 марта в 16:19
Лимит для пупсиков и педроРош
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
01 марта в 16:18
Лимит это зло, порождающее российских бездельников миллионеров.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
01 марта в 16:13
Можно подумать, что это не Зенит со своим сорением деньгами один из главных виновников неадекватных цен и зарплат в российском футболе.
морозз
морозз
   60 / 887
01 марта в 16:10
Не плачь Семак, Дюков именно для этой цели и пришёл в президенты РФС...скоро одни загорелые парни будут представлять российский футбол!
FILL3286
FILL3286
   14 / 887
01 марта в 16:08
семак похмились!!
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