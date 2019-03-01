Семак: «Лимит - это большая проблема для меня как для тренера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.
Лимит - это большая проблема для меня как для тренера команды. Потому что если мы за € 5-15 млн можем купить качественного иностранца, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичный российский игрок будет стоить € 30-35 млн. Естественно, клуб не может себе позволить его.
Все игроки уровня сборной России стоят больших денег, и контракты у них гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Мы будем только рады, если футболисты из нашей академии будут появляться и докажут, что достойны места в обойме.
Ранее РФС сообщил, что белорусские футболисты перестали считаться легионерами в российских футбольных турнирах.
В Зените 13!
И тебе всего наилучшего!
В Зените 13!
И тебе всего наилучшего!
Данные на чемпионат 2018/2019...
В РПЛ 149 легионеров. Больше всего – у «Спартака»........
При чём из года в год...
2018 - «Спартак» лидирует по количеству легионеров"
2017 -
«Спартак»
Легионеров в заявке: 12 из 25 (48%)
«Зенит»
Легионеров в заявке: 9 из 24 (38%)
При чём это из года в год.....))))
Так что ещё неизвестно кто больше ждёт отмены лимита и броситься "во все тяжкие"......самолётами свозя кандидатов считаться "игроками народной команды"..)))
P.S. Может сейчас ситуация немного исправилась...многие легионеры покинули клуб...но в целом ты зря......
Удачи !!!!!
Данные на чемпионат 2018/2019...
В РПЛ 149 легионеров. Больше всего – у «Спартака»........
При чём из года в год...
2018 - «Спартак» лидирует по количеству легионеров"
2017 -
«Спартак»
Легионеров в заявке: 12 из 25 (48%)
«Зенит»
Легионеров в заявке: 9 из 24 (38%)
При чём это из года в год.....))))
Так что ещё неизвестно кто больше ждёт отмены лимита и броситься "во все тяжкие"......самолётами свозя кандидатов считаться "игроками народной команды"..)))
P.S. Может сейчас ситуация немного исправилась...многие легионеры покинули клуб...но в целом ты зря......
Удачи !!!!!
Кто это в Зените или ЦСКА зулус? Обрати внимание, что игроки в Зените и ЦСКА не темнее дагов (ну кроме нашего нового колумбийца (и то его зулосом не назвать))
Или ты хотел сказать, что жители Кавказа - зулусы?
Кто это в Зените или ЦСКА зулус? Обрати внимание, что игроки в Зените и ЦСКА не темнее дагов (ну кроме нашего нового колумбийца (и то его зулосом не назвать))
Или ты хотел сказать, что жители Кавказа - зулусы?
Посмотрел предыдущий тур, все то же самое: у Спартака 6 россиян в основе, у Зенита 5!
Решил посмотреть 1 тур ЧР, но картина не изменилась: 6 vs 5!
Так кто там лидирует?)))
Посмотрел предыдущий тур, все то же самое: у Спартака 6 россиян в основе, у Зенита 5!
Решил посмотреть 1 тур ЧР, но картина не изменилась: 6 vs 5!
Так кто там лидирует?)))
Отгадай с трёх попыток какой клуб постоянно лидирует по количеству легионеров в заявке...)))
Отгадай с трёх попыток какой клуб постоянно лидирует по количеству легионеров в заявке...)))
зе
дзю
кока
анюк
лунь
ерох
шат
зе
дзю
кока
анюк
лунь
ерох
шат
Ни в одной стране мира его нет!
Ни в одной стране мира его нет!