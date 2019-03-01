Азмун: «Не знаю, откуда пошло сравнение с Месси»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не считает, что его корректно сравнивать с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Правда ли, что на родине вас называют «иранский Месси»?

Не знаю, откуда это пошло (смеется). Ничем ведь на него не похож.

В то же время в вашем инстаграме более 3 миллионов подписчиков, и в Иране вы один из самых известных людей. По супермаркету дома можете свободно перемещаться?

В родном городе [Гомбеде-Кавус] меня с детства все знают, поэтому относятся более-менее спокойно. А в других местах, конечно, подходят.

Но я не могу сказать, что это каким-то образом беспокоит или доставляет дискомфорт. Понимаю, что меня любят, и это приятно.