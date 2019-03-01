Тарханов: «„Урал“ сделает всё возможное, чтобы обыграть „Зенит“»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между екатеринбургской командой и «Зенитом».

В прошлой игре с «Зенитом» мы были очень близки к тому, чтобы повести 2:0, и тогда матч мог бы сложиться совершенно по-другому. Сейчас сложно что-то прогнозировать — первый официальный матч после столь длительного перерыва всегда непредсказуем. Судя по играм «Зенита» в Лиге Европы, можно сделать вывод, что питерцы хорошо готовы ко второй части сезона. Кроме того, они обладают отличным подбором игроков. Однако футболисты «Урала» постараются сделать всё возможное, чтобы победить и улучшить свое положение в таблице.