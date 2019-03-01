Тарханов: «„Урал“ сделает всё возможное, чтобы обыграть „Зенит“»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между екатеринбургской командой и «Зенитом».
В прошлой игре с «Зенитом» мы были очень близки к тому, чтобы повести 2:0, и тогда матч мог бы сложиться совершенно по-другому. Сейчас сложно что-то прогнозировать — первый официальный матч после столь длительного перерыва всегда непредсказуем. Судя по играм «Зенита» в Лиге Европы, можно сделать вывод, что питерцы хорошо готовы ко второй части сезона. Кроме того, они обладают отличным подбором игроков. Однако футболисты «Урала» постараются сделать всё возможное, чтобы победить и улучшить свое положение в таблице.
Команды рассудит Виталий Мешков.
з.ы. болею за ЦСКА
з.з.ы. реально стыдно всегда только за свинарник
з.ы. болею за ЦСКА
з.з.ы. реально стыдно всегда только за свинарник
Как ваше настроение перед позором в Бурге??
Как ваше настроение перед позором в Бурге??
Почему бы Уралу не отнять очки у Зенита?
Тем более, помятуя о двух удалениях на Крестовском при судействе Еськова:
Александр Тарханов, главный тренер «Урала»: «Три удаления – не убийство, но судья все делал, чтобы Зенит выиграл. Всемером сложно играть. Нельзя так судить. Я понимаю, что новый стадион великолепный, но так судить нельзя. Мы напишем в протоколе, что не согласны с Биквалфи. Про Павлюченко – пока не в курсе. Наверное, судья поймал кайф от красных карточек (смеется)».
Почему бы Уралу не отнять очки у Зенита?
Тем более, помятуя о двух удалениях на Крестовском при судействе Еськова:
Александр Тарханов, главный тренер «Урала»: «Три удаления – не убийство, но судья все делал, чтобы Зенит выиграл. Всемером сложно играть. Нельзя так судить. Я понимаю, что новый стадион великолепный, но так судить нельзя. Мы напишем в протоколе, что не согласны с Биквалфи. Про Павлюченко – пока не в курсе. Наверное, судья поймал кайф от красных карточек (смеется)».
Точно(
Точно(