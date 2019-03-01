Ахметов: «Пару лет назад и подумать не мог, что сыграю против „Реала“»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о футболистах и командах, которые ему нравились в детстве.

Если говорить о киргизских командах, то в моем детстве были популярны «Алга», в академии которой я занимался, и «Дордой-Динамо». Сейчас команда просто называется «Дордой», а в то время была самой богатой в Киргизии, примерно как «Зенит» в России.

Сам я в раннем детстве симпатизировал тем командам, чьи футболки у меня были: из «Реала» был Роналдо, «Зубастик», из «Баварии» — Джоване Элбер, из «Барсы» — Роналдиньо. В «Милане» очень нравился Кака, в «Юнайтед» — Роналду. Но в споре между тем, кто лучше, Криш или Лео Месси, не вступаю: это просто два великих футболиста.

В итоге остановился на «Реале» и стал симпатизировать этой команде. Пару лет назад, когда оказался на матче Лиги чемпионов на «Бернабеу», и не мог подумать, что скоро сыграю против мадридцев.