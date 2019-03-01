Сулейманова не взяли в «Анжи» из-за сомнений в его возрасте

01 марта 2019, 14:10

Йелле Гус, работавший в 2012 году с молодежной командой «Анжи», сообщил, что полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий сейчас в «Краснодаре», не смог пройти отбор в махачкалинской команде.

У скаута молодежного департамента были какие-то сомнения в его возрасте, а тогда у нас было очень строго с переписанными игроками — мы таких не брали. Доказательств никаких не было, просто интуиция, но рисковать мы всё же не стали. Но я рад, что он в итоге попал в «Краснодар», парень талантливый.

Напомним, на днях появилась информация о том, что что реальный возраст хавбека составляет не 19 лет, а 23.