Сулейманова не взяли в «Анжи» из-за сомнений в его возрасте

Йелле Гус, работавший в 2012 году с молодежной командой «Анжи», сообщил, что полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий сейчас в «Краснодаре», не смог пройти отбор в махачкалинской команде.
У скаута молодежного департамента были какие-то сомнения в его возрасте, а тогда у нас было очень строго с переписанными игроками — мы таких не брали. Доказательств никаких не было, просто интуиция, но рисковать мы всё же не стали. Но я рад, что он в итоге попал в «Краснодар», парень талантливый.
Напомним, на днях появилась информация о том, что что реальный возраст хавбека составляет не 19 лет, а 23.
Головин 1959 г. р
Думбия 1947 г.р
Магнуссен 1938 г. р
Бекао 1919 г. р
Головин 1959 г. р
Думбия 1947 г.р
Магнуссен 1938 г. р
Бекао 1919 г. р
а так же наряду с Избулатовым, один из тренеров Шапи в детстве :
– Почему не взяли ? "Анжи" нужны готовые футболисты, там не были
заинтересованы в развитии игрока.А это был Иными словами им нужен
готовый материал, а не перспективный. В "Краснодаре" на это смотрят иначе.
Рустам Избулатов ( первый тренер Шапи в 2010-12 гг. ) :
Я вел 1999 год, ротация была только через шесть лет.
Шапи играл только за 1999 год, у меня другого возраста не было.
А после уже взял 1994 год. Он побыл у меня два года, и я посоветовал
ему уйти в "Краснодар". Знал, что в Махачкале нет перспектив.
Эту команду целиком – с Сулеймановым – отправил в академию "Анжи".
Мой сын перекочевал туда же. Там тогда были голландец (Йелле Гус,
бывший руководитель академии махачкалинского клуба. ), еще турок.
Непонятные люди, которые потом испарились. Ни языка, ни менталитета
нашего не знали.......А Шапи так и поступил. Его в конце 2012 года заметили,
а затем забрали.
а так же наряду с Избулатовым, один из тренеров Шапи в детстве :
– Почему не взяли ? "Анжи" нужны готовые футболисты, там не были
заинтересованы в развитии игрока.А это был Иными словами им нужен
готовый материал, а не перспективный. В "Краснодаре" на это смотрят иначе.
Рустам Избулатов ( первый тренер Шапи в 2010-12 гг. ) :
Я вел 1999 год, ротация была только через шесть лет.
Шапи играл только за 1999 год, у меня другого возраста не было.
А после уже взял 1994 год. Он побыл у меня два года, и я посоветовал
ему уйти в "Краснодар". Знал, что в Махачкале нет перспектив.
Эту команду целиком – с Сулеймановым – отправил в академию "Анжи".
Мой сын перекочевал туда же. Там тогда были голландец (Йелле Гус,
бывший руководитель академии махачкалинского клуба. ), еще турок.
Непонятные люди, которые потом испарились. Ни языка, ни менталитета
нашего не знали.......А Шапи так и поступил. Его в конце 2012 года заметили,
а затем забрали.