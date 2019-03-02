Семак: «Замена Роберта Мака связана с проблемами мышечного характера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о здоровье полузащитника Роберта Мака, который получил повреждение в концовке матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1).

По заменам. Вместо Дзюбы вышел Заболотный. Нужно было не проиграть вверху. Артём хорошо работал на неделе, выкладывался на тренировках, но на таком поле большим и крупным футболистам сложнее действовать. Хотели освежить игру, добавить движения в атаке. По такому полю игра на «втором этаже» имеет большое значение.

Замена Роберта Мака связана с проблемами мышечного характера. Выпустили Эрнани на эту позицию. Была бы другая игра, может быть, выпустили бы Ригони, который заслужил это работой на тренировках.

Последняя замена произошла по позиции. Олег давно не играл, важно было дать почувствовать ему атмосферу игры, чтобы он набирал тонус. Это футболист, на которого мы рассчитываем. Надеюсь, он наберёт форму и будет помогать нам в ближайших матчах.