Ещенко может вернуться еще в этом сезоне, Ребров пропустит минимум 3 месяца

«Спартак» рассказал о состоянии травмированных вратаря Артема Реброва и защитника Андрея Ещенко.
Ребров, в январе перенесший операцию, будет восстанавливаться еще минимум три месяца. Ему предстоит большая работа по восстановлению мышечной массы и объема движений в плечевом суставе.
Что касается Ещенко, то игрок восстанавливается после травмы крестообразной связки колена гораздо быстрее, чем ожидалось изначально. Есть вероятность, что он вернется на поле еще в этом сезоне.
Ещенко еще годик-другой-третий побегает.
Ещенко еще годик-другой-третий побегает.