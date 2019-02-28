Ещенко может вернуться еще в этом сезоне, Ребров пропустит минимум 3 месяца

28 февраля 2019, 13:19

«Спартак» рассказал о состоянии травмированных вратаря Артема Реброва и защитника Андрея Ещенко.

Ребров, в январе перенесший операцию, будет восстанавливаться еще минимум три месяца. Ему предстоит большая работа по восстановлению мышечной массы и объема движений в плечевом суставе.

Что касается Ещенко, то игрок восстанавливается после травмы крестообразной связки колена гораздо быстрее, чем ожидалось изначально. Есть вероятность, что он вернется на поле еще в этом сезоне.