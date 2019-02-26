Ещенко и Ребров отправились в Италию на медосмотр

26 февраля 2019, 17:16

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко и голкипер команды Артем Ребров отправились в Италию, где сегодня пройдут плановый медицинский осмотр.

Напомним, что Ещенко восстанавливается после операции на колене, а Ребров - на плече.