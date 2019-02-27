Врач: «Курс лечения Фернандо продлится от двух до трех недель»

Полузащитник «Спартака» Фернандо продолжает курс лечения в Италии в связи с воспалением сухожилия. Врач отделения физиотерапии и спортивной реабилитации римской клиники «Вилла Стюарт» Джанфранко Лизитано рассказал о состоянии здоровья бразильского футболиста.
Фернандо проходит у нас интенсивный курс лечения. Он включает в себя комплекс физиотерапевтических процедур, занятия в тренажерном зале и бассейне, введение обогащенной плазмы в место повреждения под контролем УЗИ, ударно-волновую терапию в специальном режиме и другие мероприятия.
У Фернандо рецидив осенней травмы или это новое повреждение?
На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Оно возникло рядом с рубцовыми изменениями от предыдущей травмы. К сожалению, это довольно частая ситуация для профессиональных спортсменов. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий.
Когда игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам?
По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трех недель. После этого Фернандо сможет начать тренироваться под контролем фитнес-тренеров без особого риска.
Действительно странная травма - вроде бы выздоровел и даже успел сыграть матч на сборе, и тут на тебе - повреждение...
Действительно странная травма - вроде бы выздоровел и даже успел сыграть матч на сборе, и тут на тебе - повреждение...
https://youtu.be/2ZowN8XlP0k