Врачи «Зенита» смогут обследовать Кокорина в СИЗО

Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил разрешение, чтобы его осмотрели спортивные врачи в столичном СИЗО-2 «Бутырка». Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Ранее сообщалось, что у футболиста существуют проблемы с коленом.

Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчество специалиста, который придет к спортсмену – и там все организуют. Александру об этом сообщили, и думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом».