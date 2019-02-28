Врачи «Зенита» смогут обследовать Кокорина в СИЗО

Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил разрешение, чтобы его осмотрели спортивные врачи в столичном СИЗО-2 «Бутырка». Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Ранее сообщалось, что у футболиста существуют проблемы с коленом.
Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчество специалиста, который придет к спортсмену – и там все организуют. Александру об этом сообщили, и думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом».
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То есть ты считаешь, что находящимся под следствием (не осужденным!) противопоказано квалифицированное медицинское обслуживание?