Дзагоев перенес операцию в связи с травмой крестообразной связки колена

21 февраля 2019, 18:39

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Алан Дзагоев сегодня был прооперирован в одной из клиник Германии.

Кроме того, клуб подтвердил, что футболист получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава в товарищеском матче с «Картахеной».

Программа восстановления игрока будет определена позднее.