Дзагоев перенес операцию в связи с травмой крестообразной связки колена

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Алан Дзагоев сегодня был прооперирован в одной из клиник Германии.
Кроме того, клуб подтвердил, что футболист получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава в товарищеском матче с «Картахеной».
Программа восстановления игрока будет определена позднее.
Но в данной ситуации поступают правильно, надо дать вылечиться парню.
А там видно будет?!?
Но в данной ситуации поступают правильно, надо дать вылечиться парню.
А там видно будет?!?
Здоровья Алану!
Здоровья Команде и нам всем!
ЦСКА Чемпион!!!
Здоровья Алану!
Здоровья Команде и нам всем!
ЦСКА Чемпион!!!
Скорейшего выздоровления!
Скорейшего выздоровления!