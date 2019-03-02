|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|11:30
|Матч завершен
|Урал
|0:1
|Зенит
|14:00
|Матч завершен
|Арсенал Т
|2:0
|ЦСКА
|-
|-
|-
|16:30
|Идет второй тайм, 84’
|Локомотив М
|2:2
|Крылья Советов
|19:00
|сегодня
|Рубин
|-:-
|Ахмат
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 29 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Тоттенхэм
|1:1
|Арсенал
|-
|-
|-
|18:00
|12’
|Вулверхэмптон
|0:0
|Кардифф
|18:00
|12’
|Ман Юнайтед
|0:0
|Саутгемптон
|18:00
|11’
|Бернли
|0:0
|Кристал Пэлас
|-
|-
|-
|18:00
|10’
|Брайтон энд Хоув
|0:0
|Хаддерсфилд
|18:00
|12’
|Борнмут
|0:0
|Манчестер Сити
|20:30
|сегодня
|Вест Хэм
|-:-
|Ньюкасл
|Испания. Примера 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Эспаньол
|3:1
|Вальядолид
|18:15
|сегодня
|Вильярреал
|-:-
|Алавес
|20:30
|сегодня
|Уэска
|-:-
|Севилья
|22:45
|сегодня
|Реал
|-:-
|Барселона
|Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|17:00
|54’
|Эмполи
|1:2
|Парма
|20:00
|сегодня
|Милан
|-:-
|Сассуоло
|22:30
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Рома
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:30
|42’
|Нюрнберг
|0:1
|РБ Лейпциг
|17:30
|39’
|Герта
|0:0
|Майнц
|17:30
|41’
|Айнтрахт Ф
|1:0
|Хоффенхайм
|17:30
|42’
|Байер
|1:0
|Фрайбург
|17:30
|40’
|Шальке-04
|0:1
|Фортуна
|20:30
|сегодня
|Боруссия М
|-:-
|Бавария
|Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Кан
|-:-
|ПСЖ
|22:00
|сегодня
|Реймс
|-:-
|Амьен
|22:00
|Матч перенесен
|Ним
|-:-
|Ренн
|22:00
|сегодня
|Анже
|-:-
|Монако
|Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Десна
|1:2
|Динамо К
|18:00
|9’
|Черноморец Од
|0:0
|Шахтер Дн
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|11:50
|Матч завершен
|Мельбурн Виктори
|0:2
|Ньюкасл Джетс
|Австрия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Санкт-Пёльтен
|-:-
|Рапид В
|19:00
|сегодня
|Рейндорф
|-:-
|Адмира
|19:00
|сегодня
|Зальцбург
|-:-
|Вольфсберг
|Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|16:30
|85’
|Пашинг
|2:1
|Лафниц
|-
|-
|-
|16:30
|85’
|Винер-Нойштадт
|1:0
|Аустрия Л
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Сабаил
|0:0
|Сумгаит
|17:30
|40’
|Нефтчи
|2:0
|Сабах
|Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Кукес
|3:0
|Луфтетари Жирокас
|19:00
|сегодня
|Теута
|-:-
|Скендербеу
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 35 тур
|1
|X
|2
|18:00
|10’
|Форест Грин
|1:0
|Линкольн Сити
|18:00
|12’
|Эксетер Сити
|0:0
|Транмер
|-
|-
|-
|18:00
|11’
|Йовил
|0:0
|Моркамб
|18:00
|9’
|Крю Александра
|0:0
|Нортгемптон Таун
|18:00
|10’
|Суиндон Таун
|0:0
|Колчестер Юнайтед
|18:00
|10’
|Бери
|0:0
|Маклсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|12’
|Олдхэм
|0:0
|Стивенидж Боро
|18:00
|12’
|Ноттс Каунти
|0:0
|Порт Вейл
|-
|-
|-
|18:00
|11’
|Ньюпорт Каунти
|0:0
|Карлайл Юнайтед
|18:00
|10’
|МК Донс
|0:0
|Кроули Таун
|18:00
|10’
|Мэнсфилд Таун
|0:0
|Челтенхэм
|-
|-
|-
|18:00
|13’
|Гримсби
|0:0
|Кэмбридж Юнайтед
|Англия. Лига Один 2018/2019, 35 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Саутенд Юнайтед
|0:3
|Барнсли
|18:00
|9’
|Лутон Таун
|0:0
|Рочдейл
|18:00
|10’
|Флитвуд
|0:0
|Джиллингем
|18:00
|10’
|Донкастер Роверс
|0:0
|Чарльтон
|18:00
|11’
|Бёртон Альбион
|0:0
|Уолсолл
|18:00
|10’
|Бристоль Роверс
|1:0
|Блэкпул
|18:00
|9’
|Сандерленд
|0:0
|Плимут Аргайл
|18:00
|11’
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Ковентри Сити
|18:00
|9’
|Шрюсбери Таун
|0:0
|Уимблдон
|18:00
|10’
|Портсмут
|0:0
|Брэдфорд Сити
|18:00
|8’
|Питерборо
|1:0
|Уикомб Уондерерс
|18:00
|11’
|Оксфорд Юнайтед
|0:0
|Сканторп Юн
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур
|1
|X
|2
|18:00
|10’
|Ротерхэм
|1:0
|Блэкберн
|18:00
|11’
|Престон
|0:0
|Бристоль Сити
|18:00
|9’
|Миллуолл
|0:0
|Норвич Сити
|18:00
|10’
|Ипсвич Таун
|0:0
|Рединг
|18:00
|11’
|Халл Сити
|0:0
|Бирмингем Сити
|18:00
|9’
|Брентфорд
|0:0
|КПР
|18:00
|12’
|Астон Вилла
|1:0
|Дерби Каунти
|18:00
|9’
|Уиган
|0:0
|Мидлсбро
|18:00
|10’
|Суонси Сити
|0:0
|Болтон
|18:00
|11’
|Сток Сити
|0:0
|Ноттингем Форест
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|01:15
|Матч завершен
|Сан-Лоренсо
|2:3
|Архентинос Хун
|03:10
|Матч завершен
|Унион СФ
|1:3
|Бока Хуниорс
|23:10
|сегодня
|Росарио Сентраль
|-:-
|Бельграно
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Комуникасьонес
|-:-
|Сан-Тельмо
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Дефенсорес Унидос
|-:-
|Сакачиспас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Альмиранте Браун
|-:-
|Сан Мигель
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Тальерес Ремедиос
|-:-
|Барракас Централ
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|Атлетико Раф
|2:1
|Химнасия Жужуй
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Централ Кордоба
|1:1
|Арсенал С
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Браун де Адроге
|-:-
|Чакарита Хун
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Лос Андес
|-:-
|Дефенсорез де Бельграно
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Кануэлас
|-:-
|Итусаинго
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Мидленд
|-:-
|Эль Порвенир
|-
|-
|-
|Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|13:00
|Матч завершен
|Арарат-Ар
|4:1
|Арарат
|-
|-
|-
|13:00
|Матч завершен
|Алашкерт
|1:2
|Пюник
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Шарлеруа
|-:-
|Генк
|22:00
|сегодня
|Кортрейк
|-:-
|Серкль Брюгге
|22:00
|сегодня
|Остенде
|-:-
|Ваасланд-Беверен
|22:30
|сегодня
|Брюгге
|-:-
|Сент-Трюйден
|Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:30
|81’
|Литекс
|2:0
|Ботев Галабово
|-
|-
|-
|16:30
|84’
|Несебр
|1:1
|Поморье
|-
|-
|-
|16:30
|85’
|Струмска Слава
|3:0
|Кариана
|-
|-
|-
|16:30
|86’
|Пирин
|0:0
|Арда
|-
|-
|-
|16:30
|83’
|Локомотив Соф
|1:0
|Добруджа 1919
|-
|-
|-
|Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Дунав 2010
|1:1
|Ботев Пл
|16:00
|Матч завершен
|Локомотив Пл
|4:1
|Берое
|18:30
|сегодня
|ЦСКА Сф
|-:-
|Септември Соф
|Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Пушкаш
|-:-
|Дебрецен
|19:00
|сегодня
|МЖСЕ
|-:-
|Пакш
|19:00
|сегодня
|Види
|-:-
|Кишварда
|19:00
|сегодня
|Гонвед
|-:-
|Холодаш
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Уйпешт
|-:-
|МТК
|21:30
|сегодня
|Ференцварош
|-:-
|Дьошдьер
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Депортиво А
|-:-
|Самора
|22:30
|сегодня
|Португеса
|-:-
|ЛАЛА
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Карабобо
|-:-
|Депортиво Гуайра
|23:00
|сегодня
|Атлетико В
|-:-
|Депортиво Лара
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Падерборн
|0:1
|Санкт-Паули
|15:00
|Матч завершен
|Хайденхайм
|1:2
|Ян
|15:00
|Матч завершен
|Зандхаузен
|0:3
|Эрцгебирге
|Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Сонненхоф Грос
|0:0
|Энерги
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Меппен
|1:1
|Вехен
|16:00
|Матч завершен
|Фортуна К
|2:2
|Кайзерслаутерн
|16:00
|Матч завершен
|Цвиккау
|0:2
|ШФ Лотте
|16:00
|Матч завершен
|Карлсруэ
|2:1
|Оснабрюк
|16:00
|Матч завершен
|Пройcсен Мюнстер
|4:0
|Аален
|Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Арис
|-:-
|АЕК
|20:30
|сегодня
|ПАС
|-:-
|Ксанти
|Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|18:00
|9’
|Эсбьерг
|0:0
|Хорсенс
|Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Ногум
|0:0
|Харас Эль-Ходуд
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Аль-Иттихад
|-:-
|Эль Дахлиа
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:00
|52’
|Маккаби Хф
|1:0
|Бней Сахнин
|19:00
|сегодня
|Бней-Иегуда
|-:-
|Хапоэль Ир
|19:20
|сегодня
|Ашдод
|-:-
|Маккаби ТА
|21:30
|сегодня
|Маккаби Нт
|-:-
|Бейтар
|Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Реус Депортиу
|-:-
|Тенерифе
|-
|-
|-
|18:00
|11’
|Кадис
|0:0
|Альбасете
|20:00
|сегодня
|Осасуна
|-:-
|Химнастик
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Кордоба
|-:-
|Малага
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|17:00
|52’
|Падова
|0:0
|Кротоне
|17:00
|50’
|Брешиа
|0:1
|Читтаделла
|17:00
|53’
|Карпи
|1:1
|Асколи Пиккио
|20:00
|сегодня
|Палермо
|-:-
|Лечче
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Дигенис Ороклинис
|-:-
|Арис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Онисилос
|-:-
|Акритас Члоракас
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|АЕ Закакиу
|-:-
|Кармиотисса
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|МЕАП Нису
|-:-
|Той Лакатамиас
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Айя-Напа
|-:-
|ПАЕЕК
|16:00
|сегодня
|Анагенниси Деринейя
|-:-
|Отеллос
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Омония ФК Арадиппу
|-:-
|АСИЛ Лиси
|-
|-
|-
|Китай. Суперлига 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|10:30
|Матч завершен
|Чунцин Лифань
|2:2
|Гуанчжоу Фули
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Шэньчжэнь Руби
|3:1
|Хебей ЧФ
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 8 тур
|1
|X
|2
|23:15
|сегодня
|Атлетико Букараманга
|-:-
|Патриотас Бояка
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Форталеса
|-:-
|Леонес ФК
|-
|-
|-
|Литва. Лига A 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Атлантас
|2:0
|Спирис Каунас
|-
|-
|-
|18:00
|13’
|Стумбрас
|0:0
|Паневежис
|-
|-
|-
|Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|55’
|Рапид
|1:0
|ФУС де Рабат
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Дифаа
|-:-
|Кавкаб
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Смолевичи-СТИ
|1:2
|Городея
|-
|-
|-
|17:00
|Закончился первый тайм
|Мьёндален
|1:0
|Сандефьорд
|-
|-
|-
|17:00
|55’
|Бранн
|1:0
|Хаугесунд
|-
|-
|-
|17:15
|Закончился первый тайм
|Лиллестрем
|1:0
|Хельсингборг
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур
|1
|X
|2
|06:00
|Матч завершен
|Тихуана
|3:1
|Атлас
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Монаркас
|2:2
|Америка
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Хераклес
|-:-
|Утрехт
|21:45
|сегодня
|Экселсиор
|-:-
|ПСВ
|22:45
|сегодня
|Витесс
|-:-
|НАК Бреда
|Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:45
|Матч завершен
|Подбескидзе
|0:2
|Сталь Мелец
|-
|-
|-
|18:00
|11’
|Бутовия Бутов
|0:0
|Варта Познань
|-
|-
|-
|18:00
|8’
|Стомил
|0:0
|Тыхы
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|ЛКС
|-:-
|Гарбарния
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Сандеция
|-:-
|Нецеча
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|ГКС Ястржебие
|-:-
|Одра Ополе
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Пуща Неп
|-:-
|Хойничанка
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:30
|42’
|Заглебие Сосновец
|1:1
|Корона
|20:00
|сегодня
|Ягеллония
|-:-
|Гурник З
|22:30
|сегодня
|Висла Пл
|-:-
|Краковия
|Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Насионал Ф
|-:-
|Тондела
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Морейренcе
|-:-
|Витория Сетубал
|23:30
|сегодня
|Порту
|-:-
|Бенфика
|Португалия. Сегунда 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Пасуш де Феррейра
|4:1
|Витория Гимарайнш 2
|18:00
|11’
|Мафра
|0:1
|Арока
|-
|-
|-
|18:00
|9’
|Брага-2
|0:0
|Оливейренше
|20:00
|сегодня
|Академика
|-:-
|Пенафиел
|Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|12:00
|Матч завершен
|Уфа (мол)
|1:2
|Динамо М (мол)
|Россия. Премьер-Лига Крыма 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Гвардеец
|0:2
|Кызылташ
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Океан К
|-:-
|ТСК
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Севастополь
|-:-
|Евпатория
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Газ Метан
|0:0
|Дунэря Кэлэраши
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Вииторул
|-:-
|Ботошани
|18:00
|сегодня
|Херманштадт
|-:-
|КСМС
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Волунтари
|-:-
|ФКСБ
|21:00
|сегодня
|Клуж
|-:-
|Сепси
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Университатя Кр
|-:-
|Астра
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|12:00
|Матч завершен
|АКС ПТ
|1:1
|Лучафэрул
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Аеростар Бакау
|1:1
|АКС Энергетичанул
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Фарул Констанца
|1:2
|Металул Решита
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Миовени
|2:2
|Пандурий
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Ювентус Бух
|1:2
|Балотешти
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Браила
|0:2
|Академика Кл
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Рипенсиа
|1:0
|УТА
|-
|-
|-
|Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:50
|Матч завершен
|Аль-Батен
|1:1
|Аль-Вахда
|16:00
|Матч завершен
|Аль-Хазм
|0:1
|Аль-Фейха
|Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:00
|52’
|Пролетер Нови Сад
|2:0
|Младост Луч
|-
|-
|-
|17:00
|53’
|Раднички Ниш
|3:1
|Радник Сур
|-
|-
|-
|17:00
|55’
|Вождовац
|0:0
|Войводина
|-
|-
|-
|17:00
|55’
|Спартак Суб
|0:2
|Чукарички
|-
|-
|-
|17:00
|53’
|Динамо Вр
|1:0
|Напредак
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Црвена Звезда
|-:-
|Партизан
|-
|-
|-
|Словакия. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|43’
|Жилина
|1:0
|ВиОн
|17:30
|43’
|Тренчин
|1:0
|Подбрезова
|17:30
|41’
|Ружомберок
|0:0
|Земплин Михаловце
|17:30
|40’
|Нитра
|0:2
|Серед
|17:30
|41’
|ДАК 1904
|0:0
|Сеница
|Словения. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Мура
|-:-
|Домжале
|22:00
|сегодня
|Олимпия Л
|-:-
|Целе
|США. МЛС 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Филадельфия Юн
|-:-
|Торонто
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Орландо Сити
|-:-
|Нью-Йорк Сити
|-
|-
|-
|Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Элазигспор
|1:2
|Денизлиспор
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Эскишехирспор
|1:2
|Адана Демирспор
|16:00
|Матч завершен
|Османлыспор
|0:1
|Газиантеп ББ
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Бурсаспор
|3:2
|Сивасспор
|16:00
|Матч завершен
|Кайсериспор
|2:2
|Бешикташ
|19:00
|сегодня
|Фенербахче
|-:-
|Ризеспор
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Престатин Таун
|-:-
|Гресфорд Атлетик
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Пенринкоч
|-:-
|Эйрбас
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Лланрхэдр
|-:-
|Рутин Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Портмадог
|-:-
|Конуи Боро
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Гилсфилд
|-:-
|Денбиг Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Флинт Таун Юнайтед
|-:-
|Бангор Сити
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Бакли Таун
|-:-
|Холихед Хотспур
|-
|-
|-
|Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|16:45
|сегодня
|Париж
|-:-
|Ланс
|-
|-
|-
|16:45
|70’
|Лорьян
|0:3
|Орлеан
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|56’
|Горица
|3:0
|Рудеш
|19:30
|сегодня
|Локомотива Зг
|-:-
|Динамо Зб
|Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|49’
|Пршибрам
|1:0
|Карвина
|17:00
|55’
|Дукла П
|0:2
|Сигма
|17:00
|53’
|Виктория П
|1:0
|Яблонец
|17:00
|52’
|Словацко
|1:0
|Млада Болеслав
|19:00
|сегодня
|Слован Л
|-:-
|Спарта
|Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:30
|Матч перенесен
|Ун.Консеп
|-:-
|Антофагаста
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Аудакс
|0:2
|Унив. Католика
|18:00
|10’
|Депортес
|0:0
|О'Хиггинс
|Чили. Примера B 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|18:00
|10’
|СантВонд
|0:0
|Деп Темуко
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Сантьяго Морнинг
|-:-
|Унион
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Магальянес
|-:-
|Барнечеа
|-
|-
|-
|Швейцария. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Янг Бойз
|-:-
|Сьон
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Грассхоппер
|-:-
|Люцерн
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур
|1
|X
|2
|18:00
|11’
|Килмарнок
|0:0
|Мазервелл
|-
|-
|-
|18:00
|12’
|Ст Миррен
|0:0
|Ливингстон
|-
|-
|-
|ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:30
|72’
|Мамелоди Сандаунс
|0:0
|Блумфонтейн Селтик
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Фри Стэйт Старс
|-:-
|Блэк Леопардс
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Кайзер Чифс
|-:-
|Хайлендс
|-
|-
|-
|21:15
|сегодня
|БВ Витс
|-:-
|Мпумаланга Блэк Эйсис
|-
|-
|-
|21:15
|сегодня
|Лемонтвиль Голден Арроус
|-:-
|Орландо Пайратс
|-
|-
|-
|Япония. J-Лига 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|07:00
|Матч завершен
|Йокогама
|2:1
|Вегалта Сендай
|-
|-
|-
|08:00
|Матч завершен
|Симидзу С-Палс
|2:4
|Гамба Осака
|-
|-
|-
|08:00
|Матч завершен
|Нагоя
|2:0
|Сересо
|-
|-
|-
|09:00
|Матч завершен
|Кобе В
|1:0
|Саган Тосу
|-
|-
|-
|10:00
|Матч завершен
|Оита Тринита
|0:1
|Мацумото Ямага
|-
|-
|-
|10:00
|Матч завершен
|Сёнан Беллмаре
|2:3
|Токио
|-
|-
|-
|10:00
|Матч завершен
|Урава РД
|0:2
|Консадоле Сап
|-
|-
|-