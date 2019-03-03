На стадионе «Ар-Райян» завершены кровельные работы

В оргкомитете ЧМ-22 сообщили, что кровельные работы на строящемся к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре стадионе «Ар-Райян» в одноименном городе полностью завершены.
Кровельные работы на стадионе «Ар-Райян» полностью завершены. В настоящий момент строители приступают к облицовочным работам и подключению коммуникаций. Строительство арены идет в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением.
Все-таки двоюродный брат Светланы Медведевой, ущербные гены не скроешь.
Все-таки двоюродный брат Светланы Медведевой, ущербные гены не скроешь.
Дождя нет, зато есть высокая температура.
Дождя нет, зато есть высокая температура.