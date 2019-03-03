Аленичев: «Нас ждет тяжелейшая игра»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев перед матчем 18-го тура РПЛ против «Ростова»​ отметил, что не видит особых проблем в переносе встречи в Сочи.

Как отношусь к переносу матча в Сочи? Честно говоря, мы уже привыкли. Большую часть чемпионата мы частенько играем на выезде. Конечно, это большой минус для наших болельщиков.

Однако приятно играть на таком замечательном стадионе. Просто замечательное поле. Поэтому есть все условия, чтобы показать хороший футбол.

Мы здесь уже неделю, чтобы адаптироваться к климату и погоде. Потому что дома мы можем тренироваться только в манеже.

Соперник уже провел игру с Краснодаром. Мы посмотрели встречу, все разобрали. Нас ждет тяжелейшая игра. У команды высокая игровая дисциплина. Но мы хорошо подготовились на сборах.