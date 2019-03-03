Кириченко: «„Динамо“ было лучше, гол нам подарили»

Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 18-го тура чемпионата России с «Динамо».

Первый тайм не получился у нас, неважно начали. У нас такая проблема есть, думаем, как исправить ее. «Динамо» было лучше, гол нам подарили.

Второй тайм был получше, но, к сожалению, два стандарта… Так играть нельзя на стандартах, отвратительная игра. Нас продавливают, пробивают. «Динамо» агрессивнее выглядело, по крайней мере на стандартах.