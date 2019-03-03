«Лацио» добыл разгромную победу в римском дерби

вчера, 00:26

В матче 26-го тура Серии А «Лацио» одержал очень уверенную победу над «Ромой».

«Лацио» набирает 41 очко и занимает 6-ю позицию в таблице чемпионата Италии. У «Ромы» остается 44 балла (5-е место).

Рим, стадион «Олимпико».

«Лацио» - «Рома» - 3:0 (1:0)

Голы: Кайседо 12, Иммобиле 73 (пенальти), Катальди 89.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Пароло 70), Лулич, Кайседо, Корреа (Катальди 78)

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Рома»: Ульсен, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Пеллегрини, Де Росси (Пасторе 66), Дзаньоло (Перотти 61), Кристанте, Эль-Шаарави (Шик 82), Джеко

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Жуан 5, Лулич 55, Фасио 72, Милинкович-Савич 77, Катальди 90, Джеко 90+2, Коларов 90+3, Раду 90+3.

Удаление: Коларов 90+4.

Судья: Маццолени Паоло Сильвио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом поединке дня «Милан» переиграл «Сассуоло» (1:0).