«Лацио» добыл разгромную победу в римском дерби

В матче 26-го тура Серии А «Лацио» одержал очень уверенную победу над «Ромой».
«Лацио» набирает 41 очко и занимает 6-ю позицию в таблице чемпионата Италии. У «Ромы» остается 44 балла (5-е место).
Рим, стадион «Олимпико».
«Лацио» - «Рома» - 3:0 (1:0)
Голы: Кайседо 12, Иммобиле 73 (пенальти), Катальди 89.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Пароло 70), Лулич, Кайседо, Корреа (Катальди 78)
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Рома»: Ульсен, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Пеллегрини, Де Росси (Пасторе 66), Дзаньоло (Перотти 61), Кристанте, Эль-Шаарави (Шик 82), Джеко
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Жуан 5, Лулич 55, Фасио 72, Милинкович-Савич 77, Катальди 90, Джеко 90+2, Коларов 90+3, Раду 90+3.
Удаление: Коларов 90+4.
Судья: Маццолени Паоло Сильвио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом поединке дня «Милан» переиграл «Сассуоло» (1:0).
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