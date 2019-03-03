Робертсон: «Теперь „Манчестер Сити“ будет находиться под давлением»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал ничью с «Эвертоном».

Теперь мы находимся в роли догоняющих. Теперь «Манчестер Сити» будет находиться под давлением. Мы же будем бороться в каждом матче до финального свистка.