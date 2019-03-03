Неймар: «Любой футболист хотел бы играть в „Реале“»

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал слухи, сватающие его в «Реал», а также высказался о «Золотом мяче», который бразилец пока не получал.

«Реал» - один из самых больших клубов мира, любой футболист хотел бы там играть. Я счастлив в Париже, но никто не знает, что будет в будущем. Но я не говорю, что буду играть за «Реал». Моей детской мечтой была «Барселона», и я воплотил ее в жизнь.

Если я не выиграю «Золотой мяч», то это не обесценит мои достижения. У меня нет из-за него бессонницы.