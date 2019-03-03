Клопп: «Это была не гениальная игра, но мы заработали очко»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал осечку своей команды в мерсисайдском дерби (0:0).

Это был сложный матч по разным причинам с безумным противником. У нас было три или четыре действительно отличных шанса, могли забивать Салах и Фабиньо. В то же время я не помню моментов у соперника. Ничья - не совсем то, чего мы ожидали, но это была сложная игра.

В целом «Ливерпуль» не сыграл гениально, однако заработал очко против очень мотивированного соперника. Нужно принять ситуацию как она есть. На днях мы играем с «Бернли» на «Энфилде». Этот поединок состоится всего в четырехсот ярдах отсюда, но будет совсем другим.