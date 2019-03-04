Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»

вчера, 16:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о матче против «Краснодара».

Сказал, что будет интересно – было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят. Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать.

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Все комментарии
ABir
ABir
   237 / 887
вчера в 21:58
Следующие две игры покажут в каком направлении идёт Спартак.
valt134
valt134
   330 / 887
вчера в 21:54
Мечты и надежды...
time out
time out ответил Jeck Denielse
   27 / 887
вчера в 20:33
Нельзя играть все время дома... У нас просто нет команд играющих всегда на максимуме по самоотдаче...Один матч выдадут-три отдыхают...Потому мы и не АПЛ.....))))) Захотели заявить о себе...типа мы тоже в чемпионский гонке ...Показать что Кононов типа лучше Карреры - слегка обломались....)))) Хорошо когда есть желание выигрывать. . Плохо когда умения для этого не хватает.. Удачи!!!!
Не умничай! Посмотрим на умение 51ика дальше. Вымучили с помощью Мешка три очка с Уралом, который внизу телепается и уже перья распушили. Игры, как не было, так и нет. К чемпионству лазурных только за уши могут притянуть, по другому им ловить нечего.
poodle
poodle
   165 / 887
вчера в 20:16
пустил по вене бромантан и запил рюмкой водки,иначе не смогу объяснить такое вью!)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 887
вчера в 19:52
Не понятно, фердун этим хотел сострить или поумничать?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
вчера в 19:50
Самим спартачам не смешно от словоблудия главного хряка? Гыгыгы
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
вчера в 19:32
Очередной опус от Федуна , Кличко нервно курит..
grazie100
grazie100 ответил Jeck Denielse
   344 / 887
вчера в 19:10
Спартак Локо Динамо ЦСКА играют дома гораздо больше всех в РФПЛ.Потому и у других клубов должны быть тоже свои преференции...
Byvaliy
Byvaliy
   61 / 887
вчера в 18:49
Такая игра неизбежно ведет к расформированию.
Evilhuman
Evilhuman
   31 / 887
вчера в 18:27
Ну если всех мясных вместе с хозяином устраивает такой футбол, то вообще волноваться не о чем, цирк и веселье в их исполнении будет нас и дальше радовать
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
вчера в 18:24
Они все время строят новую команду, ищут свою игру, прогрессируют, потом выгоняют тренера и игроков и начинают все по новой.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 887
вчера в 18:10
Если будут так играть, то Рапидов позорить спартак не хватит.
Т34
Т34
   21 / 887
вчера в 18:09
Почитаешь посты коней и бомжей и сразу вспоминается Михаил Задорнов, со своим бессмертным выражением: "Ну-у, ту-у-пые!"
МапС
МапС
   136 / 887
вчера в 18:04
Для первой игры неплохо.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил mihaluch
   2 / 887
вчера в 17:49
Лучший матч "Спартака" за последнее столетие.
Лучший был на Энфилде, немного не повезло :)
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
вчера в 17:48
Лучший матч "Спартака" за последнее столетие.
cielo notturno
cielo notturno ответил cska plus
   349 / 887
вчера в 17:47
Почему в таблице не прибавили лошадям 2 очка?
Багров-брат
Багров-брат ответил 25процентный клоун
   252 / 887
вчера в 17:46
Браво Лео,спасибо за игру! Только хочется чтобы Зе поглубже играл ,чтобы разбежаться мог
Лео продолжает отписываться, как классический чиновник...((( Ему бы МОЗГ вернули, и тогда бы...)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   99 / 887
вчера в 17:33
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 887
    вчера в 17:27
    По большому счету - ничего особенного!!!
    Если посчитать сколько атак на свои ворота организовал Сафонов, то картина будет совсем не радужная. Парень раздавал мячи спартачам налево и направо. А так будет не всегда!!! С Шуниным такое не прокатит.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 887
    вчера в 17:25
    Нельзя играть все время дома...
    У нас просто нет команд играющих всегда на максимуме по самоотдаче...Один матч выдадут-три отдыхают...Потому мы и не АПЛ.....)))))
    Захотели заявить о себе...типа мы тоже в чемпионский гонке ...Показать что Кононов типа лучше Карреры - слегка обломались....))))
    Хорошо когда есть желание выигрывать. .
    Плохо когда умения для этого не хватает..

    Удачи!!!!
    Caniggia
    Caniggia
       243 / 887
    вчера в 17:21
    Пока что прогресса не видно, 1,5 момента за весь матч.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 887
    вчера в 17:15
    Если свиньи так будут играть в ФНЛ прямой путь. Гыгыгы
    ДСА
    ДСА
       143 / 887
    вчера в 17:01
    Как-то не убедительно.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 887
    вчера в 16:58
    Фаны пищевика от тебя в восторге :)
    Степка питерский
    Степка питерский
       160 / 887
    вчера в 16:57
    с тобой прогресса не будет.
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    вчера в 16:56
    Ахахах! Скоро снова будет просить тухлую победу.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 887
    вчера в 16:56
    Браво Лео,спасибо за игру!
    Только хочется чтобы Зе поглубже играл ,чтобы разбежаться мог
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