Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о матче против «Краснодара».

Сказал, что будет интересно – было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят. Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать.