Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о матче против «Краснодара».
Сказал, что будет интересно – было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят. Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать.
Если посчитать сколько атак на свои ворота организовал Сафонов, то картина будет совсем не радужная. Парень раздавал мячи спартачам налево и направо. А так будет не всегда!!! С Шуниным такое не прокатит.
Если посчитать сколько атак на свои ворота организовал Сафонов, то картина будет совсем не радужная. Парень раздавал мячи спартачам налево и направо. А так будет не всегда!!! С Шуниным такое не прокатит.
У нас просто нет команд играющих всегда на максимуме по самоотдаче...Один матч выдадут-три отдыхают...Потому мы и не АПЛ.....)))))
Захотели заявить о себе...типа мы тоже в чемпионский гонке ...Показать что Кононов типа лучше Карреры - слегка обломались....))))
Хорошо когда есть желание выигрывать. .
Плохо когда умения для этого не хватает..
Удачи!!!!
У нас просто нет команд играющих всегда на максимуме по самоотдаче...Один матч выдадут-три отдыхают...Потому мы и не АПЛ.....)))))
Захотели заявить о себе...типа мы тоже в чемпионский гонке ...Показать что Кононов типа лучше Карреры - слегка обломались....))))
Хорошо когда есть желание выигрывать. .
Плохо когда умения для этого не хватает..
Удачи!!!!
Только хочется чтобы Зе поглубже играл ,чтобы разбежаться мог
Только хочется чтобы Зе поглубже играл ,чтобы разбежаться мог