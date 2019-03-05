Адвокат: «У Кокорина наблюдается онемение ноги»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о состоянии здоровья футболиста.

Не знаю, когда наконец к Кокорину пустят врача «Зенита». Мы об этом ходатайствовали еще месяц назад. В прошлую пятницу ему делали электрофорез. У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия. Сегодня мне другие журналисты сообщили, что представители ФСИН заявили, что ожогов нет, просто покраснения. Это неправда. Мы будем реагировать, подавать жалобы.

Сейчас мы не думаем о привлечении к ответственности тех, кто виноват. Просто констатируем факт, что в отсутствии программы восстановления Кокорина после операции, наступают такие изменения, в том числе и онемение ноги.