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Адвокат: «У Кокорина наблюдается онемение ноги»

вчера, 12:12

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о состоянии здоровья футболиста.

Не знаю, когда наконец к Кокорину пустят врача «Зенита». Мы об этом ходатайствовали еще месяц назад. В прошлую пятницу ему делали электрофорез. У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия. Сегодня мне другие журналисты сообщили, что представители ФСИН заявили, что ожогов нет, просто покраснения. Это неправда. Мы будем реагировать, подавать жалобы.

Сейчас мы не думаем о привлечении к ответственности тех, кто виноват. Просто констатируем факт, что в отсутствии программы восстановления Кокорина после операции, наступают такие изменения, в том числе и онемение ноги.

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Все комментарии
Y.N.W.А.
Y.N.W.А.
   908 / 933
вчера в 14:53
Это по тому, что он очень по мамаю скучает, ведь в разных камерах чалятся. Их бы хотя бы на 10 мин. вместе определить. Один палку, другой палку, чаераспитие состоялось.
Верг
Верг
   268 / 933
вчера в 14:03
Адвокат уже незнает как наврать, чтобы кокошу в больничку отправить из камеры.
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 13:17
как же этого одноногого то в футбол играть взяли
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 13:13
Кокоше надо было 21 человека замочить (из которых 7 детей) как Цеповяз. И сидел бы сейчас в отдельной камере с плазмой и девочками, крабов ел. И никто бы его не жег электрофорезом. А он на единоросса руку поднял. Такое не прощается. Будет сидеть, пока гангрена не начнется.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   207 / 933
вчера в 13:05
Я просто угараю от Кокошиного адвоката ! Давай, парень, дои его до самой седелки, раз он тебя до сих пор не раскусил !
морозз
морозз
   70 / 933
вчера в 13:04
Хорошо что ещё не отрезали ногу, ветеринары ёпт!
Project Pandora
Project Pandora
   828 / 933
вчера в 13:04
Это по его играм давно видно было
Знатог
Знатог
   278 / 933
вчера в 12:59
Конечно, в лагерях врачи одни из лучших в мире.
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 12:47
Врут без зазрения совести! Хлюпики!
Илья85
Илья85 ответил cielo notturno
   762 / 933
вчера в 12:45
Скорее всего нет,а так,таким способом давно бы вылечили )))
Robbaggio
Robbaggio
   412 / 933
вчера в 12:44
Почему онемение ноги? А потому, что отсидел)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 12:44
Терпи.
cielo notturno
cielo notturno
   243 / 933
вчера в 12:39
Может его там не электрофорезом а табуретом лечат?
Так сказать клин клином выбивают.
LOpp
LOpp
   6 / 933
вчера в 12:39
Как Кокорин попал в СИЗО его все время преследуют неудачи, в том числе и это:

cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 12:35
Полный беспредел и беззаконие.
Arragon
Arragon ответил Ваня лучший
   307 / 933
вчера в 12:29
Он заинтересованные лицо и может поставить диагноз, угрожающий жизни. Раньше надо было за ним наблюдать
Веселая будет жизнь в СИЗО, если все подследственные потребуют своего личного врача:)
Y.N..W.A.
Y.N..W.A.
   687 / 933
вчера в 12:27
Адвокат балабол в грубой форме. Может коко сразу инвалидность оформить? На поле симулянты и в жизни такие же.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 311
   38 / 933
вчера в 12:27
Он заинтересованные лицо и может поставить диагноз, угрожающий жизни. Раньше надо было за ним наблюдать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Gallardo27
   38 / 933
вчера в 12:25
Адвокат, заглянув в справочник, спокойно может найти ещё десяток заболеваний Коко. Главный диагноз у него голова и эта болезнь пока не проходит. Кстати после фареза и после кварца всегда покраснение кожи. Это нормальная реакция.
Footbolista
Footbolista ответил 311
   3 / 933
вчера в 12:23
Наверное проблема в режиме заведения...
Gallardo27
Gallardo27
   633 / 933
вчера в 12:22
Научили на поле симумировать, теперь пользуется навыками в тюрьме!
311
311
   75 / 933
вчера в 12:18
Врача Зенита могли бы пустить, в чем проблема?
Гуливер
Гуливер
   233 / 933
вчера в 12:18
Свободу Александру
Arragon
Arragon
   307 / 933
вчера в 12:15
Интересно, как можно записаться на прием к врачу Зенита, видимо он лучший в стране
Colchoneros
Colchoneros
   46 / 933
вчера в 12:15
Симулянт!
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