Бушманов: «Чалов уже готов конкурировать за место в сборной России»

Бывший старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов уже созрел для выступления в главной команде страны.

Чалов вызывался на ноябрьский сбор команды Станислава Черчесова, но не выходил на поле. Сейчас он своей игрой доказывает, что является уверенным кандидатом в первую сборную. Думаю, что он уже готов конкурировать за место в основе.

Чалов стал более зрелым и стабильным игроком. Одно дело играть в клубе, другое дело – в сборной. Когда мы только начинали наш отборочный цикл к Евро-2019, то Чалову не хватало мужиковатости и жесткости в единоборствах в тех ситуациях, когда нужно сохранить мяч. Эти характеристики и сейчас не входят в число его козырей. Но Федор хорошо открывается и чувствует момент. Плюс он хладнокровен при завершении атак. Успевает посмотреть, где находится вратарь, видит свободное пространство.