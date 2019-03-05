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Бушманов: «Чалов уже готов конкурировать за место в сборной России»

вчера, 12:04

Бывший старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов уже созрел для выступления в главной команде страны.

Чалов вызывался на ноябрьский сбор команды Станислава Черчесова, но не выходил на поле. Сейчас он своей игрой доказывает, что является уверенным кандидатом в первую сборную. Думаю, что он уже готов конкурировать за место в основе.

Чалов стал более зрелым и стабильным игроком. Одно дело играть в клубе, другое дело – в сборной. Когда мы только начинали наш отборочный цикл к Евро-2019, то Чалову не хватало мужиковатости и жесткости в единоборствах в тех ситуациях, когда нужно сохранить мяч. Эти характеристики и сейчас не входят в число его козырей. Но Федор хорошо открывается и чувствует момент. Плюс он хладнокровен при завершении атак. Успевает посмотреть, где находится вратарь, видит свободное пространство.

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Все комментарии
CSKA Rek
CSKA Rek
   673 / 933
вчера в 16:49
он давно готов, но некоторые усатые ждут, когда "подтянутся" рассказовы с ломовицкими. Зачем брать кого-то, если свои на подходе?
1 команда
1 команда
   124 / 933
вчера в 14:21
Свиньи будут недовольны.
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 13:18
Ахахах! Уже готов...А в прошлом году, когда больше всех в ПЛ наколотил, был не готов. У спартаковской свиньи совсем совести нет.
FILL3286
FILL3286
   13 / 933
вчера в 12:48
его место в конюшн,один забалотный есть уже второй не нужен
SHMEL
SHMEL
   67 / 933
вчера в 12:48
По моему всё так и есть,как говорит Бушманов.
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 12:30
Ему надо продолжить начатое дело по клепанию голов.
Гуливер
Гуливер
   233 / 933
вчера в 12:19
Посмотрим по второй половине сезона,если продолжит.
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