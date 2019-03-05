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Бушманов: «Очевидно, что лимит влияет негативно на молодых игроков»

вчера, 12:10

Бывший старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о лимите легионеров в РПЛ.

То, что лимит негативно влияет на развитие футболистов – это очевидно. Об этом давно говорят тренеры Премьер-Лиги. Нужно, чтобы внутри клуба была конкурентная среда между всеми, а не так, что россияне ведут борьбу за место в старте между собой, а иностранцы – между собой. В таких условиях молодые ребята начинают снижать требования к себе, а потом им уже трудно вернуться на прежний уровень. Они могут даже этого не ощущать – например, парень вроде играет, вроде контракт предложили, он думает, что все нормально и что так и будет продолжаться, по накатанной. И вот он где-то не добегает, где-то не до конца включился в эпизод. Вроде бы чуть-чуть, но это начинает накапливаться, и на первый план начинают выходить другие игроки.

Я вспоминаю, как Романцев всегда нам говорил: «Неважно, сколько тебе лет, 20 или 35, пока ты – действующий футболист, ты должен развиваться каждый день. Когда ты почувствовал, что тебе не надо ничему учиться – пора вешать бутсы на гвоздь и менять профессию». Сейчас, с возрастом, воспринимаешь эти слова все серьезнее. Неслучайно возрастные футболисты, как правило, больше тренируются и профессиональнее к себе относятся, потому что понимают, что играть осталось недолго. Хочется, чтобы и молодые это понимали, но важно помогать им сделать это. Лимит в нынешнем виде не помогает молодым.

Ранее новый президент РФС Александр Дюков говорил, что планирует заняться вопросом лимита.  

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 13:06
На ЦСКА не влияет! А так влияет конечно. Лимит мешает агентам третьесортных негров в наш чемп продавать.
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 12:53
Пусть играют свои, понятно, что в хрюшатнике свои это зулусы.
Байкал-38.
Байкал-38.
   43 / 933
вчера в 12:31
Бушманов очень плохо себя повёл в мол. сборной, тащил в со тав беспонтовых спартачей, а нормальных не брал или держал в запасе. Итог очередной позор.
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