Саленко: «Невызов Ракицкого в сборную - политическое решение»

Бывший футболист сборной России Олег Саленко прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду Украины.

Невызов Ракицкого в сборную Украины – решение не только Шевченко, но и Федерации футбола. Это политическое решение, ему сказали, что Ярослава не должно быть. Время пройдёт, многое изменится – и он снова будет в сборной. Ракицкому всё равно пока надо закрепляться в «Зените», сыграться с партнёрами. Сборная сборной, но надо, чтобы питерский клуб поднимался.



Отсутствие Ярослава в сборной, пожалуй, является потерей для сборной, но даже в «Шахтёре» находится замена. Теперь есть парочка молодых игроков, на которых я хочу сам посмотреть. Пусть они сыграют – дальше будет видно.