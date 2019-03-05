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Саленко: «Невызов Ракицкого в сборную - политическое решение»

вчера, 11:16

Бывший футболист сборной России Олег Саленко прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду Украины.

Невызов Ракицкого в сборную Украины – решение не только Шевченко, но и Федерации футбола. Это политическое решение, ему сказали, что Ярослава не должно быть. Время пройдёт, многое изменится – и он снова будет в сборной. Ракицкому всё равно пока надо закрепляться в «Зените», сыграться с партнёрами. Сборная сборной, но надо, чтобы питерский клуб поднимался. 

Отсутствие Ярослава в сборной, пожалуй, является потерей для сборной, но даже в «Шахтёре» находится замена. Теперь есть парочка молодых игроков, на которых я хочу сам посмотреть. Пусть они сыграют – дальше будет видно.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 17:32
Для Зенита это большой плюс.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Arragon
   90 / 933
вчера в 13:44
Спорное утверждение, как минимум. Если по твоему Спартак г..но, то что тогда Зенит с его газовым админресурсом?
А у Спартака нефть и что теперь?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
вчера в 13:30
Хохлы как в том анекдоте: Назло бабушке отморожу уши. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 13:12
Уср....сь но не покорюсь.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   174 / 933
вчера в 12:30
Человек видал в гробу и в белых тапках свою нищую страну с такой же нищей сборной с Шевченками и другими и позарился на миллеровское бабло ! Вот и всё ! Скорее он дал от ворот поворот своей сборной ,а не наоборот ! И в итоге ,его ненавидят там и не уважают здесь ,за исключением , голубых ! Хотя этим и кошка дохлая понравится ,лишь бы у других её не было ! ))))))))))))
Arragon
Arragon ответил Sebastian Eniston
   307 / 933
вчера в 12:01
Фердун больше всех купил трофеев для Спартака может быть, и я тоже не болельщик не одной Российской команды,но Спартак г..но.
Спорное утверждение, как минимум. Если по твоему Спартак г..но, то что тогда Зенит с его газовым админресурсом?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Arragon
   90 / 933
вчера в 12:00
Я и не сказал лучшая команда России в Европе, а чемпионат России Спартак выигрывал больше всех. И только про бромантан не надо "заливать"
Фердун больше всех купил трофеев для Спартака может быть, и я тоже не болельщик не одной Российской команды,но Спартак г..но.
Arragon
Arragon ответил Sebastian Eniston
   307 / 933
вчера в 11:56
СССР согласен, но не Россий.)) Ты наверно не смотришь футбол,еврокубки лучшая команда России всех времен))) мдааа.
Я и не сказал лучшая команда России в Европе, а чемпионат России Спартак выигрывал больше всех. И только про бромантан не надо "заливать"
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Arragon
   90 / 933
вчера в 11:49
Я не болею за Спартак, но объективно это лучшая команда СССР и России всех времен
СССР согласен, но не Россий.)) Ты наверно не смотришь футбол,еврокубки лучшая команда России всех времен))) мдааа.
Arragon
Arragon ответил Sebastian Eniston
   307 / 933
вчера в 11:45
У вас там его пруд пруди))начиная Глушаковым заканчивая Ребровым-семидырковичем)))
Я не болею за Спартак, но объективно это лучшая команда СССР и России всех времен
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Arragon
   90 / 933
вчера в 11:44
В Спартаке шлак не нужен
У вас там его пруд пруди))начиная Глушаковым заканчивая Ребровым-семидырковичем)))
Arragon
Arragon ответил Sebastian Eniston
   307 / 933
вчера в 11:42
а что сразу не в Спартак) может тогда бы вызвали)))мышление пятиклассника.)
В Спартаке шлак не нужен
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Arragon
   90 / 933
вчера в 11:40
Думаю, если бы он ушел в условную Уфу, вызвали бы, а газпромовский зенит для них как красная тряпка для быка
а что сразу не в Спартак) может тогда бы вызвали)))мышление пятиклассника.)
Arragon
Arragon ответил Литейный 4
   307 / 933
вчера в 11:36
Всем, кроме некоторых хряков понятно, что без политики здесь не обошлось. Гыгыгы
Думаю, если бы он ушел в условную Уфу, вызвали бы, а газпромовский зенит для них как красная тряпка для быка
Гуливер
Гуливер
   233 / 933
вчера в 11:33
древние укры и шевченка против
Sergey Z
Sergey Z
   260 / 933
вчера в 11:25
Согласен с Олегом!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 11:22
Политика хохломитание)
Питух в домике
Питух в домике
   498 / 933
вчера в 11:21
В прошлом году я спас сборную, отказавшись от новых позоров с Кореями и Латвиями! Теперь Ракицкий спасает сборную Украины! Гыгыгы!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
вчера в 11:21
Всем, кроме некоторых хряков понятно, что без политики здесь не обошлось. Гыгыгы
Arragon
Arragon
   307 / 933
вчера в 11:20
Опять зенит угробил карьеру игроку
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 11:17
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