Тренер ЦСКА: «Тхань-Лонг родился в России. Всегда говорит: „Я — русский“»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Максим Боков рассказал про потенциал воспитанника «армейцев» полузащитника Ле Тхань-Лонга, который недавно перебрался в «Гранаду».

Если он не остановится на достигнутом, карьера ему обеспечена. Парень настырный, с характером, очень рад за него. Тем более он прошёл академию ЦСКА от и до — с самого набора.



Почему отпустили? У нас принцип растить молодёжь не только для себя, но и в целом для большого футбола. Конечно, хотелось бы, чтобы он заиграл у нас, но, к сожалению, такие истории происходят нечасто. Хороших ребят много, а отбор очень жёсткий — наверное, можно сказать, что Тхань-Лонг его не прошёл.



Ле — центральный полузащитник, может сыграть второго нападающего. К сильным сторонам я отнёс бы хорошую технику, владение мячом, характер, опять же. У него особая структура мышц: они очень объёмные, поэтому он часто травмировался. Но он всегда очень старался и выходил победителем из таких ситуаций. Со временем болячки ушли.



Китайские корни? Они совершенно не проявлялись. По национальности он, может, и китаец, но Ле родился в России. Всегда говорит: «Я — русский». Еда у него тоже обычная, отличий никаких. Да, в своё время он отказался от российского паспорта, но это его выбор, который надо уважать.