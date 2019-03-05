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Тренер ЦСКА: «Тхань-Лонг родился в России. Всегда говорит: „Я — русский“»

вчера, 13:12

Тренер ДЮСШ ЦСКА Максим Боков рассказал про потенциал воспитанника «армейцев» полузащитника Ле Тхань-Лонга, который недавно перебрался в «Гранаду».

Если он не остановится на достигнутом, карьера ему обеспечена. Парень настырный, с характером, очень рад за него. Тем более он прошёл академию ЦСКА от и до — с самого набора.

Почему отпустили? У нас принцип растить молодёжь не только для себя, но и в целом для большого футбола. Конечно, хотелось бы, чтобы он заиграл у нас, но, к сожалению, такие истории происходят нечасто. Хороших ребят много, а отбор очень жёсткий — наверное, можно сказать, что Тхань-Лонг его не прошёл.

Ле — центральный полузащитник, может сыграть второго нападающего. К сильным сторонам я отнёс бы хорошую технику, владение мячом, характер, опять же. У него особая структура мышц: они очень объёмные, поэтому он часто травмировался. Но он всегда очень старался и выходил победителем из таких ситуаций. Со временем болячки ушли.

Китайские корни? Они совершенно не проявлялись. По национальности он, может, и китаец, но Ле родился в России. Всегда говорит: «Я — русский». Еда у него тоже обычная, отличий никаких. Да, в своё время он отказался от российского паспорта, но это его выбор, который надо уважать.

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Все комментарии
drug01
drug01
   133 / 933
вчера в 22:26
Посмотрим какой результат будет дальше.......? Удачи!!!!!
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 17:25
Не бывает русских китайцев, и где бы они не родились, они все равно считают себя китайцами. А прикидываться они мастера.
Neymar 10
Neymar 10
   464 / 933
вчера в 17:06
глаз узкий значит русский 😁
161регион
161регион
   11 / 933
вчера в 15:29
За киллометр видно что он люжоедом был....
Х.Ф.(ЖМУРКИ)
Alladins
Alladins
   77 / 933
вчера в 14:19
Таки и луиска с луишкой тоже под русских косят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 933
вчера в 13:53
У нас в России узбечат от гастриков рождается больше ,чем россиян. И чё, все они русские, штоле?
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 13:27
Да кто он вообще? Он в молодежном составе ЦСКА хоть раз сыграл? Какого-то никому не известного ноунейма, перешедшего в ноунейм команду пиарят не в первый раз уже, как будто русского Месси какого. Жамалетдинов и в молодёжке был на слуху. Так же, как и Чалов и Хосонов и Гордюшенко...А это кто такой? Откуда взялся? И ушел в никуда.
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 13:16
Удачи Ле!
FILL3286
FILL3286
   13 / 933
вчера в 13:13
ага точно все зулусы и индейцы в конюшне тлже русские?
аххахахахах
дыркофеев43 в шоке
Ekkimukk
Ekkimukk
   430 / 933
вчера в 13:12
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