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Бушманов: «Давыдов - очень талантливый игрок, но что-то ему мешает»

вчера, 12:19

Бывший старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценил талант бывшего игрока «Спартака» Дениса Давыдова, которого владелец «красно-белых» Леонид Федун несколько лет назад называл «русским Месси». Недавно Давыдов ушел из «Спартака», перейдя в «Нижний Новгород».

Что касается Давыдова – я убежден, что это очень талантливый футболист. По крайней мере, за то время, что я работал в «Спартаке», таких, как Денис, в команде больше не было. Давыдов – как раз из тех футболистов, которые могут создать опасный эпизод из ничего. Что-то пока ему мешает раскрыться. Надеюсь, он преодолеет это, хотя будет непросто.

С такими игроками всегда есть проблемы. Как правило, талантливый футболист обладает непростым характером. Скажем так, с Давыдовым возникали трудности, но это нормально. Были моменты, когда я выпускал его, а потом, через 5-10 минут, менял обратно.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Байкал-38.
   174 / 933
вчера в 18:37
У Спартака фишка такая, делать из талантов бездарности. Главное вовремя смытся, тогда есть шанс. Давыдов не успел.
Про ваши таланты вообще никто и никогда не слышал ! У нас хоть они есть и были ! ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   57 / 933
вчера в 15:16
Слава Кокорина и Мамаева не даёт развернуться на футбольном поле.
...«Давыдов - талантливый парень, но ему надо развиваться. Талант сам по себе ещё ничего не значит. Парню запретили ездить на электричке. У него есть «Мерседес», есть личный водитель, ёлки-палки. Человек уже всего добился, зачем ему тот футбол? В детстве мы в Сухуми знали, что в 12 километрах есть дикое, но более-менее приличное поле. Там мы играли до упаду. Какая электричка? 12 километров пешком, а потом уже бегаешь по полю до изнеможения», — сказал Симонян .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 933
вчера в 14:17
Давыдов - русский Месси, Федун - русский Перес (ну это понятно, так же с судьями работает), а кто в "Спартаке" русский Хицльшпергер?)) Да, думаю, полкоманды)
Байкал-38.
Байкал-38.
   43 / 933
вчера в 13:33
У Спартака фишка такая, делать из талантов бездарности.
Главное вовремя смытся, тогда есть шанс. Давыдов не успел.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил cska plus
   207 / 933
вчера в 13:06
Я знаю, что мешает, то, что обычно хорошему танцору мешает.
ЭТО мешает плохому танцору.
Tostao
Tostao
   643 / 933
вчера в 12:50
Когда Давыдов придёт наконец-то в себя и поумнеет - пора уже будет завязывать с футболом в силу возраста.
kust07
kust07
   258 / 933
вчера в 12:45
...яйца мешают
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 12:37
Русский Месси, ну Фердун рассмешил ёкарный бабай))))
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 12:29
Я знаю, что мешает, то, что обычно хорошему танцору мешает.
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