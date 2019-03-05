Бушманов: «Давыдов - очень талантливый игрок, но что-то ему мешает»

Бывший старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценил талант бывшего игрока «Спартака» Дениса Давыдова, которого владелец «красно-белых» Леонид Федун несколько лет назад называл «русским Месси». Недавно Давыдов ушел из «Спартака», перейдя в «Нижний Новгород».
Что касается Давыдова – я убежден, что это очень талантливый футболист. По крайней мере, за то время, что я работал в «Спартаке», таких, как Денис, в команде больше не было. Давыдов – как раз из тех футболистов, которые могут создать опасный эпизод из ничего. Что-то пока ему мешает раскрыться. Надеюсь, он преодолеет это, хотя будет непросто.
С такими игроками всегда есть проблемы. Как правило, талантливый футболист обладает непростым характером. Скажем так, с Давыдовым возникали трудности, но это нормально. Были моменты, когда я выпускал его, а потом, через 5-10 минут, менял обратно.
...«Давыдов - талантливый парень, но ему надо развиваться. Талант сам по себе ещё ничего не значит. Парню запретили ездить на электричке. У него есть «Мерседес», есть личный водитель, ёлки-палки. Человек уже всего добился, зачем ему тот футбол? В детстве мы в Сухуми знали, что в 12 километрах есть дикое, но более-менее приличное поле. Там мы играли до упаду. Какая электричка? 12 километров пешком, а потом уже бегаешь по полю до изнеможения», — сказал Симонян .
...«Давыдов - талантливый парень, но ему надо развиваться. Талант сам по себе ещё ничего не значит. Парню запретили ездить на электричке. У него есть «Мерседес», есть личный водитель, ёлки-палки. Человек уже всего добился, зачем ему тот футбол? В детстве мы в Сухуми знали, что в 12 километрах есть дикое, но более-менее приличное поле. Там мы играли до упаду. Какая электричка? 12 километров пешком, а потом уже бегаешь по полю до изнеможения», — сказал Симонян .
Главное вовремя смытся, тогда есть шанс. Давыдов не успел.
Главное вовремя смытся, тогда есть шанс. Давыдов не успел.