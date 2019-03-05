Бушманов: «Давыдов - очень талантливый игрок, но что-то ему мешает»

Бывший старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценил талант бывшего игрока «Спартака» Дениса Давыдова, которого владелец «красно-белых» Леонид Федун несколько лет назад называл «русским Месси». Недавно Давыдов ушел из «Спартака», перейдя в «Нижний Новгород».

Что касается Давыдова – я убежден, что это очень талантливый футболист. По крайней мере, за то время, что я работал в «Спартаке», таких, как Денис, в команде больше не было. Давыдов – как раз из тех футболистов, которые могут создать опасный эпизод из ничего. Что-то пока ему мешает раскрыться. Надеюсь, он преодолеет это, хотя будет непросто.

С такими игроками всегда есть проблемы. Как правило, талантливый футболист обладает непростым характером. Скажем так, с Давыдовым возникали трудности, но это нормально. Были моменты, когда я выпускал его, а потом, через 5-10 минут, менял обратно.