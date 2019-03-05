Ожегович: «В принципе в России все хорошо – и стадионы, и поля»

Нападающий тульского «Арсенала» Огнен Ожегович поделился впечатлениями о российском футболе.

Все мои знакомые, которые играли в России, сказали, что это сильный и трудный чемпионат. Для меня, возможно, это не совсем так, потому что Тула играет в атакующий футбол. Но видел много команд в России, которые играют в тяжелый футбол. Это «Уфа», «Рубин», «Ростов». Они постоянно защищаются. Пять игроков в линии защиты! Но посмотрите на английскую Премьер-Лигу, там все хотят выигрывать, пусть в соперниках «Манчестер Сити» или «Ливерпуль». У меня сложилось впечатление, что многие клубы в России, когда начинается игра, уже готовы закончить ее со счетом 1:1 или 0:0. В принципе в России все хорошо – и стадионы, и поля. Единственная проблема – зима. Мне было тяжело приспособиться к холодам. В декабре играли с «Зенитом», было очень холодно. И в Оренбурге тоже.