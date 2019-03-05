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Ожегович: «В принципе в России все хорошо – и стадионы, и поля»

вчера, 12:47

Нападающий тульского «Арсенала» Огнен Ожегович поделился впечатлениями о российском футболе.

Все мои знакомые, которые играли в России, сказали, что это сильный и трудный чемпионат. Для меня, возможно, это не совсем так, потому что Тула играет в атакующий футбол. Но видел много команд в России, которые играют в тяжелый футбол. Это «Уфа», «Рубин», «Ростов». Они постоянно защищаются. Пять игроков в линии защиты! Но посмотрите на английскую Премьер-Лигу, там все хотят выигрывать, пусть в соперниках «Манчестер Сити» или «Ливерпуль». У меня сложилось впечатление, что многие клубы в России, когда начинается игра, уже готовы закончить ее со счетом 1:1 или 0:0. В принципе в России все хорошо – и стадионы, и поля. Единственная проблема – зима. Мне было тяжело приспособиться к холодам. В декабре играли с «Зенитом», было очень холодно. И в Оренбурге тоже.

Ранее Ожегович признался, что хочет получать больше игровой практики. 

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Все комментарии
161регион
161регион
   11 / 933
вчера в 15:39
ШЛАК защебетал....да кто ты такой что бы говорить за Ростов и вобще кто как играет....ухахаха...замухрышка бесноватая
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   207 / 933
вчера в 13:02
А самое хорошее в России - зарплата, которую Огнену хрен бы где предложили в Европе.
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 12:59
Да всё в России хорошо. Вот только дороги... и дураки... А в остальном, прекрасная маркиза...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 12:50
Все хорошо,но вот судьи с.ка продажные)))
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 12:48
Разболтался Огнен.
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