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Ожегович: «Весной все увидят настоящего Огнена!»

вчера, 12:39

Нападающий тульского «Арсенала» Огнен Ожегович признался, что хочет получать больше игровой практики. 

Больше практики? Да, только с «Рубином» и «Спартаком» вышел в стартовом составе, хотя тренер Кононов каждый раз говорил мне, что буду играть. Но я профессиональный футболист и должен тренироваться с максимальной самоотдачей.

Новый тренер Черевченко сказал мне: «Если ты заслуживаешь играть, ты будешь играть». Я буду выкладываться даже не на 100, а на 101 процент. Весной все увидят настоящего Огнена!

Напомним, что Ожегович стал игроком «Арсенала» минувшей осенью. 

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Все комментарии
161регион
161регион
   11 / 933
вчера в 15:13
Цену набивает.грош тебе цена в базарный день...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 12:41
Вперед и с песней)
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 12:41
Самохвалов.
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