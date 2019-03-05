Ожегович: «Весной все увидят настоящего Огнена!»

Нападающий тульского «Арсенала» Огнен Ожегович признался, что хочет получать больше игровой практики.

Больше практики? Да, только с «Рубином» и «Спартаком» вышел в стартовом составе, хотя тренер Кононов каждый раз говорил мне, что буду играть. Но я профессиональный футболист и должен тренироваться с максимальной самоотдачей.

Новый тренер Черевченко сказал мне: «Если ты заслуживаешь играть, ты будешь играть». Я буду выкладываться даже не на 100, а на 101 процент. Весной все увидят настоящего Огнена!