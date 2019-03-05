Орлов: «Приход Азмуна в „Зенит“ оказался очень полезным для Оздоева»

Российский комментатор Геннадий Орлов отметил хорошее взаимопонимание на поле между полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и нападающим Сердаром Азмуном.

Я не ожидал, что Азмун сразу будет забивать, но я знал, что он хороший футболист. Я считаю его одним из лучших нападающих в России. Также я доволен, что в игровом плане вырос Оздоев — из игрока, который никакой пользы не приносил. Вдруг он за зиму очень прибавил — это говорит о том, что он хорошую работу проделал на сборах.

Еще есть такой нюанс, что приход Азмуна прибавил ему уверенности. Он нашел в «Зените» своего творческого брата на поле. Они очень хорошо знают друг друга еще с «Рубина». Все-таки уверенность — это психология, которая ему очень помогла. Поэтому приход Азмуна в «Зенит» оказался очень полезным для Магомеда Оздоева.