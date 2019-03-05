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Орлов: «Приход Азмуна в „Зенит“ оказался очень полезным для Оздоева»

вчера, 13:24

Российский комментатор Геннадий Орлов отметил хорошее взаимопонимание на поле между полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и нападающим Сердаром Азмуном.

Я не ожидал, что Азмун сразу будет забивать, но я знал, что он хороший футболист. Я считаю его одним из лучших нападающих в России. Также я доволен, что в игровом плане вырос Оздоев — из игрока, который никакой пользы не приносил. Вдруг он за зиму очень прибавил — это говорит о том, что он хорошую работу проделал на сборах.

Еще есть такой нюанс, что приход Азмуна прибавил ему уверенности. Он нашел в «Зените» своего творческого брата на поле. Они очень хорошо знают друг друга еще с «Рубина». Все-таки уверенность — это психология, которая ему очень помогла. Поэтому приход Азмуна в «Зенит» оказался очень полезным для Магомеда Оздоева.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 19:37
Как было бы славно, если еще и оздоев заиграл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 933
вчера в 14:09
С хорошим знакомым проще общий язык найти. Со временем придёт сыгранность и со всеми остальными. Вот визгу то будет от потерпевших чемпионов!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   462 / 933
вчера в 13:42
В последней игре и дзюба стал выигрывать единоборства и по воротам бить. Жирков отлично вошёл, смольников стал эфективней. Если ещё и кузяев с нобоа хорошо войдут. Тогда мак с эрнани со старта выпадут. А местные глоры одной подмосковной фермы столько здесь навоза от злости накидают. Правда только до 17 марта. потом пропадут, болевой шок и растоптанные мечты, знаете ли.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
вчера в 13:31
Оздоев удивительным образом 2 игру подряд показывает качественную игру.
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 13:30
Конечно полезным. Вместе веселее молиться 5 раз в день.
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