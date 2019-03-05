Тернавский: «Невызов в сборную никак не скажется на игре Ракицкого»

Бывший защитник киевского «Динамо», московского «Спартака» и сборной России Владислав Тернавский поделился мнением о невызове защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Всё решает главный тренер. Примеров много и в чемпионате России. На данный момент Фёдор Чалов — один из лучших футболистов страны. В прошлом году Евгений Бушманов не поставил его в состав за молодёжную сборную. Есть много факторов, влияющих на выбор главного тренера. Может, игрок ногу подвернул или заболел, вот и решили его поберечь. Нет смысла обсуждать эти решения.



Невызов в сборную никак не скажется на игре Ракицкого. Если человек психологически устойчив, то проблем не будет. Ярослав должен доказывать своей игрой за «Зенит» в чемпионате и еврокубках, что достоин играть за сборную Украины.



Мы не можем знать, на каких основаниях Андрей Шевченко принимал решение. Возможно, вырос какой-то новый украинский защитник-вундеркинд, как Роберто Карлос. В итоге Ярослав уже и не попадает. У тренера в команде 30 человек. Нужно знать, что беспокоит каждого. Важно учитывать все факторы, влияющие на игру.