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Тернавский: «Невызов в сборную никак не скажется на игре Ракицкого»

вчера, 15:28

Бывший защитник киевского «Динамо», московского «Спартака» и сборной России Владислав Тернавский поделился мнением о невызове защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Всё решает главный тренер. Примеров много и в чемпионате России. На данный момент Фёдор Чалов — один из лучших футболистов страны. В прошлом году Евгений Бушманов не поставил его в состав за молодёжную сборную. Есть много факторов, влияющих на выбор главного тренера. Может, игрок ногу подвернул или заболел, вот и решили его поберечь. Нет смысла обсуждать эти решения.

Невызов в сборную никак не скажется на игре Ракицкого. Если человек психологически устойчив, то проблем не будет. Ярослав должен доказывать своей игрой за «Зенит» в чемпионате и еврокубках, что достоин играть за сборную Украины.

Мы не можем знать, на каких основаниях Андрей Шевченко принимал решение. Возможно, вырос какой-то новый украинский защитник-вундеркинд, как Роберто Карлос. В итоге Ярослав уже и не попадает. У тренера в команде 30 человек. Нужно знать, что беспокоит каждого. Важно учитывать все факторы, влияющие на игру.

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   350 / 933
вчера в 23:33
Так и есть, Рак просто не тянет конкуренцию за место в сборной, что доказал его переход в российский чемп. У нас с испанской Примеры защитников не вызывают, а тут какае-то РПЛ. Ахахаха
pomor45
pomor45
   150 / 933
вчера в 22:56
Ракицкий понял, что не знает правильного ответа на вопрос о Крыме.
Василий 50
Василий 50
   286 / 933
вчера в 16:31
Невызов легко прогнозировался.
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 16:09
Непонятно, почему столько пишут, про очередного бомжа, погнавшегося за деньгами?
Завтра
Завтра
   210 / 933
вчера в 15:46
Что он несёт?)))
По-моему тут ответ прост: "Сегодня, в Украине нельзя говорить и думать никак иначе как "плохо" о России. Думать и размышлять "а почему только "плохо" о России, и что на само деле происходит" - запрещено чуть ли не на конституционном уровне. Единственное, что разрешено всегда и везде, это выражение, которые если переводить на немецкий звучит так: "- Heil Ukraine! - Ruhm heil!". Это прям заставляют говорить, но "фашиков" нет. Парадокс!!
А Шевченко просто стал заложником этой ситуации!
STVA 1
STVA 1
   115 / 933
вчера в 15:38
Он знал заранее , что не вызовут!!!
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