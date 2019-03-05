Тернавский: «Невызов в сборную никак не скажется на игре Ракицкого»

Бывший защитник киевского «Динамо», московского «Спартака» и сборной России Владислав Тернавский поделился мнением о невызове защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины.
Всё решает главный тренер. Примеров много и в чемпионате России. На данный момент Фёдор Чалов — один из лучших футболистов страны. В прошлом году Евгений Бушманов не поставил его в состав за молодёжную сборную. Есть много факторов, влияющих на выбор главного тренера. Может, игрок ногу подвернул или заболел, вот и решили его поберечь. Нет смысла обсуждать эти решения.
Невызов в сборную никак не скажется на игре Ракицкого. Если человек психологически устойчив, то проблем не будет. Ярослав должен доказывать своей игрой за «Зенит» в чемпионате и еврокубках, что достоин играть за сборную Украины.
Мы не можем знать, на каких основаниях Андрей Шевченко принимал решение. Возможно, вырос какой-то новый украинский защитник-вундеркинд, как Роберто Карлос. В итоге Ярослав уже и не попадает. У тренера в команде 30 человек. Нужно знать, что беспокоит каждого. Важно учитывать все факторы, влияющие на игру.
По-моему тут ответ прост: "Сегодня, в Украине нельзя говорить и думать никак иначе как "плохо" о России. Думать и размышлять "а почему только "плохо" о России, и что на само деле происходит" - запрещено чуть ли не на конституционном уровне. Единственное, что разрешено всегда и везде, это выражение, которые если переводить на немецкий звучит так: "- Heil Ukraine! - Ruhm heil!". Это прям заставляют говорить, но "фашиков" нет. Парадокс!!
А Шевченко просто стал заложником этой ситуации!
По-моему тут ответ прост: "Сегодня, в Украине нельзя говорить и думать никак иначе как "плохо" о России. Думать и размышлять "а почему только "плохо" о России, и что на само деле происходит" - запрещено чуть ли не на конституционном уровне. Единственное, что разрешено всегда и везде, это выражение, которые если переводить на немецкий звучит так: "- Heil Ukraine! - Ruhm heil!". Это прям заставляют говорить, но "фашиков" нет. Парадокс!!
А Шевченко просто стал заложником этой ситуации!