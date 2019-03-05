ГлавнаяНовости

Оуэн: «У „Ливерпуля“ легче календарь, чем у „Манчестер Сити“»

вчера, 14:00

Бывший игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн порассуждал о чемпионской гонке в АПЛ.

На данный момент в таблице лидирует «Манчестер Сити», а мерсисайдцы отстают на одно очко.

Сейчас осталось только два претендента на титул. Мне будет жаль проигравших, потому что в любой другой год они бы выиграли АПЛ с отрывом в 10 очков. Этот сезон стал исключительным, и мы еще нескоро такое увидим.

У «Ливерпуля» календарь легче. Они будут играть с «Челси» и «Тоттенхэмом», но у себя на «Энфилде». У «Сити» преимущество по очкам и разнице мячей, а у «красных» по календарю. Всё будет очень близко.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»
Сегодня, 07:56 Комментарии3
Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»
Сегодня, 07:31 Комментарии5
Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»
Сегодня, 06:41 Комментарии4
Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»
Сегодня, 06:18 Комментарии4
Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»
Сегодня, 05:57 Комментарии6
Кейн: «В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или защищаться»
Сегодня, 05:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bublikyo
bublikyo ответил Y.N.W.А.
   169 / 933
вчера в 17:09
Вам надо слиться из ЛЧ и бросить все силы на АПЛ, Ман Сити минимум ещё 2 матча дополнительно сыграют а то и 4, такой шанс нельзя упускать мерсисайдцам
allemz
allemz ответил Болот Сарбанов
   49 / 933
вчера в 16:02
Календарь равный, но скорее всего Ливер не пройдет Баварию и у них останется только АПЛ, а у горожан все 4 фронта. У Ливера есть возможность стать чемпионом.
Уже 3 фронта.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   300 / 933
вчера в 15:39
Календарь равный, но скорее всего Ливер не пройдет Баварию и у них останется только АПЛ, а у горожан все 4 фронта. У Ливера есть возможность стать чемпионом.
sihafazatron
sihafazatron
   104 / 933
вчера в 15:15
Если ливер не пройдет баварию, то календарь у них будет намного проще.
Y.N.W.А.
Y.N.W.А.
   908 / 933
вчера в 14:34
Придется довольствоваться 2 местом. МС по составу и игре сильнее нас и чтобы их обойти нужно совершить чудо. 2 место не зазорно, ведь курятник и розовые далеко позади!
КЭТиК
КЭТиК
   270 / 933
вчера в 14:17
Манчестер Сити тут уже фаворит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100