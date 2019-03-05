Оуэн: «У „Ливерпуля“ легче календарь, чем у „Манчестер Сити“»

Бывший игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн порассуждал о чемпионской гонке в АПЛ .

На данный момент в таблице лидирует «Манчестер Сити», а мерсисайдцы отстают на одно очко.

Сейчас осталось только два претендента на титул. Мне будет жаль проигравших, потому что в любой другой год они бы выиграли АПЛ с отрывом в 10 очков. Этот сезон стал исключительным, и мы еще нескоро такое увидим.

У «Ливерпуля» календарь легче. Они будут играть с «Челси» и «Тоттенхэмом», но у себя на «Энфилде». У «Сити» преимущество по очкам и разнице мячей, а у «красных» по календарю. Всё будет очень близко.