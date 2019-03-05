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Овермарс: «Де Лигт может играть в любом топовом клубе мира»

вчера, 12:30

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассыпался в комплиментах защитнику клуба Матийсу де Лигту, за которым охотятся лучшие команды Европы. Так, сообщалось, что за игроком следят манкунианские гранды и «Барселона».

Де Лигт может играть в любой из шести лучших команд Европы. У него есть всё необходимое топ-игроку. Если бы я работал в другом клубе, то хотел бы купить де Лигта немедленно. Однако у нас нет острой нужды его продавать, мы не нуждаемся в деньгах. 

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   59 / 933
вчера в 15:15
Он конечно делает рекламу, чтоб набить цену!
Но Реалу стоит попробовать подписать его, и Ван Дейка тоже!)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   111 / 933
вчера в 13:05
Ты смотри как цену своему товару набивает !
STVA 1
STVA 1
   115 / 933
вчера в 12:56
Может , но еще молод и как бы его груз ответственности от игры за топ не раздавил.
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 12:45
Гонит от бессилия.
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