Овермарс: «Де Лигт может играть в любом топовом клубе мира»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассыпался в комплиментах защитнику клуба Матийсу де Лигту, за которым охотятся лучшие команды Европы. Так, сообщалось, что за игроком следят манкунианские гранды и «Барселона».

Де Лигт может играть в любой из шести лучших команд Европы. У него есть всё необходимое топ-игроку. Если бы я работал в другом клубе, то хотел бы купить де Лигта немедленно. Однако у нас нет острой нужды его продавать, мы не нуждаемся в деньгах.