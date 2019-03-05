Де Йонг: «В „Барселоне“ меня попросили выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который летом перейдет в «Барселону», рассказал о просьбе, которую он услышал в каталонском клубе.

Напомним, что «Аякс» играет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда я подписал контракт, в «Барселоне» меня попросили выбить «Реал» из Лиги чемпионов. Я видел последнее Класико, но не анализировал «Реал», а смотрел просто как болельщик.

Если выбьем «Реал», то удивим весь мир и вновь нанесем «Аякс» на футбольную карту.