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Де Йонг: «В „Барселоне“ меня попросили выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»

вчера, 14:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который летом перейдет в «Барселону», рассказал о просьбе, которую он услышал в каталонском клубе.

Напомним, что «Аякс» играет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда я подписал контракт, в «Барселоне» меня попросили выбить «Реал» из Лиги чемпионов. Я видел последнее Класико, но не анализировал «Реал», а смотрел просто как болельщик. 

Если выбьем «Реал», то удивим весь мир и вновь нанесем «Аякс» на футбольную карту. 

В Голландии «Аякс» уступил со счетом 1:2. 

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   305 / 933
сегодня в 01:03
Молодцы!))) Выполнили просьбу !)))
Fotograf68
Fotograf68
   295 / 933
вчера в 20:10
Если попросят с 9 этажа спрыгнуть? Даже я знаю ответ))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
   103 / 933
вчера в 19:47
Трусливая тактика это,когда всю игру обороняются и редкие контратаки.Вальверде правильную,разумную тактику выбрал-атакуют всей командой,обороняются всей командой,это не трусость а разумность.
Ты правильный вещь уважаемый мадритист говориЩЬ!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил ALBA BARCELONA 21
   32 / 933
вчера в 18:36
Вальверде хитрый,не как Гвардиола,который часто забывал в Барсе защиту.Вальверде атакует всей командой и защищается всей командой,как Симеоне.
А то, что Барсу 3 год подряд за шкирку выкидывают из 1/4 со счетами 0:2, 0:3 и 0:3 - это оттого, что плохо оборонялись всей командой, или оттого, что плохо всей командой атаковали?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Funny_Smailik
   69 / 933
вчера в 18:25
Трусливая тактика иногда полезна, как ложное бегство, а шашкой наголо можно нарваться на засаду, т.е. контратаку :)
Трусливая тактика это,когда всю игру обороняются и редкие контратаки.Вальверде правильную,разумную тактику выбрал-атакуют всей командой,обороняются всей командой,это не трусость а разумность.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   95 / 933
вчера в 18:01
Удачи Де Йонгу и всему Аяксу!
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил ALBA BARCELONA 21
   331 / 933
вчера в 18:00
Вальверде хитрый,не как Гвардиола,который часто забывал в Барсе защиту.Вальверде атакует всей командой и защищается всей командой,как Симеоне.
Трусливая тактика иногда полезна, как ложное бегство, а шашкой наголо можно нарваться на засаду, т.е. контратаку :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   331 / 933
вчера в 17:54
Удачи! :)
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 933
вчера в 17:24
Поставлю на Аякс неважно пускай даже проиграю...
loko7
loko7
   696 / 933
вчера в 16:54
Реалу и так крепко досталось от Барсы.
Max Semenikhin
Max Semenikhin
   598 / 933
вчера в 16:46
Все правильно,сколько можно взрослым мусор выносить,попросили это сделать младшенького.А если серьезно,дал бы коэф.1.25 на серьезный судейский скандал в пользу Реала.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Санчо Панса
   103 / 933
вчера в 16:38
В Барселоне его попросили) Ты уже работаешь на каталонский клуб? Наемник и шестерка, одним словом.
Он уже принадлежит Барсе соццеровская ты особь..КаралеВич..Птьху


Аха-ха)
Санчо Панса
Санчо Панса
   139 / 933
вчера в 16:34
В Барселоне его попросили) Ты уже работаешь на каталонский клуб? Наемник и шестерка, одним словом.
Carlos Condit
Carlos Condit
   356 / 933
вчера в 16:17
Размечтался малой
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 933
вчера в 16:02
Вся Каталония Френки за тебя, да и весь остальной честный мир!
Брулин
Брулин
   71 / 933
вчера в 15:54
"Впишем имя Аякса в историю" прошу прощения, а его разве у Аякса нет ее?
Ruslan3132
Ruslan3132
   60 / 933
вчера в 15:05
Надеюсь, сегодня Реал огорчит Йонга, болельщиков Аякса и глоров Барселоны
Arragon
Arragon
   307 / 933
вчера в 14:42
Реал на опыте пройдет Аякс. Молодежь Аякса не доросла еще до побед на таком уровне.
obana777
obana777
   378 / 933
вчера в 14:42
Трудно будет выбить. Если в домашнем матче "Аякс" проиграл судье, то что будет на поле сливочных? Они могут выставлять третий состав, судья один сыграет против голландцев.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   69 / 933
вчера в 14:37
Вальверде хитрый,не как Гвардиола,который часто забывал в Барсе защиту.Вальверде атакует всей командой и защищается всей командой,как Симеоне.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 14:34
Думаю сможет преподнести проблемы Реалу.)
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