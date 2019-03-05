Раньери может возглавить «Рому»

вчера, 16:18

Итальянский специалист Клаудио Раньери может встать у руля «Ромы», если римляне уволят нынешнего тренера Эусебио Ди Франческо.

Руководство клуба поставило перед Ди Франческо ультиматум, пригрозив выгнать его, если римляне не сумеют пройти «Порту» в 1/8 финала ЛЧ . Встреча в Италии завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков», но теперь их ждет выезд в Португалию.

Боссы «Ромы» очень хотят пригласить на пост тренера Маурицио Сарри из «Челси», но итальянец вряд ли освободится до лета, так что клубу может понадобиться помощь и Раньери хотя бы как временщика.

Напомним, что 67-летний Раньери недавно был уволен из «Фулхэма».