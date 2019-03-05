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Раньери может возглавить «Рому»

вчера, 16:18

Итальянский специалист Клаудио Раньери может встать у руля «Ромы», если римляне уволят нынешнего тренера Эусебио Ди Франческо.

Руководство клуба поставило перед Ди Франческо ультиматум, пригрозив выгнать его, если римляне не сумеют пройти «Порту» в 1/8 финала ЛЧ. Встреча в Италии завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков», но теперь их ждет выезд в Португалию.

Боссы «Ромы» очень хотят пригласить на пост тренера Маурицио Сарри из «Челси», но итальянец вряд ли освободится до лета, так что клубу может понадобиться помощь и Раньери хотя бы как временщика.

Напомним, что 67-летний Раньери недавно был уволен из «Фулхэма».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Против ЦСКА
   18 / 933
вчера в 18:22
Не нужно было увольнять Спаллетти.
Спалетти ниочем.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:21
Ему бы снова возглавить клуб из вторых или третьих дивизионов, выводить оттуда и сходу брать кубки или второе/третье место главного турнира.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Против ЦСКА
   493 / 933
вчера в 18:21
По мне Раньери сильнее
КЭТиК
КЭТиК
   270 / 933
вчера в 16:47
Это место получше, чем Фулхэм.
Остапчук 67
Остапчук 67
   545 / 933
вчера в 16:26
Тотти говорил, что разбирается в футболе - его и назначить.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   250 / 933
вчера в 16:22
Не нужно было увольнять Спаллетти.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Василий 50
   18 / 933
вчера в 16:22
Не очень-то логично.
Если ты не следишь за Серией А, то да, а так Раньери почти выиграл ее с "Ромой" как раз
Василий 50
Василий 50
   286 / 933
вчера в 16:20
Не очень-то логично.
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