Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что Джером Боатенг, Томас Мюллер и Матс Хуммельс больше не будут вызываться в расположение национальной команды.
Мы смотрим в будущее. Нам нужны кардинальные изменения в команде. Я уже сообщил Боатенгу, Мюллеру и Хуммельсу, что больше не рассчитываю на них. Это по-прежнему игроки мирового класса, они много сделали для сборной, но пришло время двигаться дальше.
Ранее сообщалось, что Лёв летом может уйти в «Реал».
а-аха)
а-аха)
И что они вдруг поймают мастерство, опыт и класс за хвост, мало в это верится )
И что они вдруг поймают мастерство, опыт и класс за хвост, мало в это верится )
добротной, качественной нет, а он уже "зубров" мимо сборной прокатил )
На зубах вытащил 2014-й, титул, Гетце попал удачно, а дальше одни только
падения и отсутствие полноценной смены . Кроме Горецки, Сане, Дракслера,
и с натяжкой Штиндль и Вернер , больше то и вспомнить некого с этой сборной .
Платтенхардт, Гинтер, Рюдик, Мустафи, Брандт, Демирбай, Джан, Руди, Юнес ? )
Новая сборная ? ) Прикол ) Всем перечисленным до троицы отлученных как до Луны.)
добротной, качественной нет, а он уже "зубров" мимо сборной прокатил )
На зубах вытащил 2014-й, титул, Гетце попал удачно, а дальше одни только
падения и отсутствие полноценной смены . Кроме Горецки, Сане, Дракслера,
и с натяжкой Штиндль и Вернер , больше то и вспомнить некого с этой сборной .
Платтенхардт, Гинтер, Рюдик, Мустафи, Брандт, Демирбай, Джан, Руди, Юнес ? )
Новая сборная ? ) Прикол ) Всем перечисленным до троицы отлученных как до Луны.)
А такие шаны были к более серьезному результату по результативности...может еще к 2022 году ( если немцы выйдут на ЧМ) будут у Томаса появиться в сборной и забить голы
А такие шаны были к более серьезному результату по результативности...может еще к 2022 году ( если немцы выйдут на ЧМ) будут у Томаса появиться в сборной и забить голы