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Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии

вчера, 17:50

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что Джером Боатенг, Томас Мюллер и Матс Хуммельс больше не будут вызываться в расположение национальной команды.

Мы смотрим в будущее. Нам нужны кардинальные изменения в команде. Я уже сообщил Боатенгу, Мюллеру и Хуммельсу, что больше не рассчитываю на них. Это по-прежнему игроки мирового класса, они много сделали для сборной, но пришло время двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что Лёв летом может уйти в «Реал».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   545 / 933
сегодня в 07:35
Все правильно - нужны встряска и свежая кровь.
mihaluch
mihaluch
   181 / 933
сегодня в 06:52
Тренеру конечно виднее, но в случае неудачи, представляю какие шишки на него посыпятся.
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 06:29
Изгнание Боатенга давно напрашивалось. А вот по остальным двум тренер, на мой взгляд, погорячился.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   465 / 933
сегодня в 06:22
Вот как
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO ответил ColdSun1995
   125 / 933
сегодня в 01:58
как же все поменялось) еще вроде бы совсем недавно Мюллер был нереально перспективен и многие были уверены в его побитии рекорда по кол-ву голов на ЧМ. вообще канешн да, Мюллер и Боа сильно сдали, а отстранение Хумельса мне вообще не понятна... как по мне только Ван Дейк сейчас круче его по уровню игры
Де Лигт, Кьеллини, Кулибали, Варан,Умтити продолжать?
VagidTT
VagidTT
   861 / 933
сегодня в 01:30
Если его надежда Зюле,то это определенно поспешные решения
Никита Бычков
Никита Бычков
   778 / 933
сегодня в 00:07
Лев хорош сборную мурыжить и яйца нюхать, пидуй уже в реал, а то там совсем печаль)
Сливки общества
Сливки общества
   585 / 933
вчера в 23:50
Лес рубят - щепки летят. Но согласиться можно только с отстранением Мюллера, т.к он уже давно обнаглел, ни в клубе ни в сборной уже который год ничего особенного не показывает. А с защитниками так нельзя, косячат все, но заменить их по факту всё еще некем.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   350 / 933
вчера в 23:45
Тоже самое Шева скажет о Ракицком. Парень просто сдал и пора вливать свежую кровь.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   198 / 933
вчера в 22:41
Давно пора,полно других игроков!
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 933
вчера в 22:34
это все корейцы...

а-аха)
ColdSun1995
ColdSun1995
   211 / 933
вчера в 21:42
как же все поменялось) еще вроде бы совсем недавно Мюллер был нереально перспективен и многие были уверены в его побитии рекорда по кол-ву голов на ЧМ. вообще канешн да, Мюллер и Боа сильно сдали, а отстранение Хумельса мне вообще не понятна... как по мне только Ван Дейк сейчас круче его по уровню игры
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Triem
   34 / 933
вчера в 21:34
Боатенга с Хуммельсом будет тяжело заменить но они давно чемпионы мира и перестали выкладываться. Пожалуй Йоги все правильно делает.
Только замены им нет. Зюле на порядок хуже Боатенга, Та - в разы хуже Матса )
И что они вдруг поймают мастерство, опыт и класс за хвост, мало в это верится )
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
   867 / 933
вчера в 21:11
че угарает? хуммельсу с боатенгом всего по 30 лет. они же топ
Triem
Triem
   925 / 933
вчера в 21:02
Боатенга с Хуммельсом будет тяжело заменить но они давно чемпионы мира и перестали выкладываться. Пожалуй Йоги все правильно делает.
Caniggia
Caniggia
   143 / 933
вчера в 20:58
Лёв сдриснет в Реал, а следующий тренер немцев, наверняка их опять привлечёт в сборную.
Karkaz
Karkaz
   716 / 933
вчера в 20:43
Мюллер то точно сборной ни чем не поможет, на его позицию куча игроков, а вот защитников таких же классных и опытных как Хуммельс и Боатенг нет в Германии. Допустим Зюле-Та. А если оба травмируются?
faneng
faneng
   389 / 933
вчера в 20:43
Лёва самого пора попросить из сборной. После 2014 г. сборная катится по наклонной.
kotmyshka
kotmyshka
   180 / 933
вчера в 20:41
может, и правда пора пришла...
dimagas1
dimagas1
   279 / 933
вчера в 20:06
Дело его.Может это и правильно.
weinmar
weinmar
   702 / 933
вчера в 19:58
Погнал гусей Йоги на старости лет...
spartach091
spartach091
   63 / 933
вчера в 19:48
Сбрендил шоли,...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ragnar_Lodbrok
   34 / 933
вчера в 19:37
Хуммельса еще можно вызывать
Судя по тому, кто у него в наличии , вызвать можно всех троих )
particular
particular
   7 / 933
вчера в 19:32
Ребрендинг немецкой машины неизбежен, но из-за несвоевременной замены деталей, коуч может потерять плавность хода механизма..:))
NAZAR 007
NAZAR 007
   34 / 933
вчера в 19:19
Сбрендил Йоги ) Еще и смены норм на горизонте базовой, хорошей ,
добротной, качественной нет, а он уже "зубров" мимо сборной прокатил )

На зубах вытащил 2014-й, титул, Гетце попал удачно, а дальше одни только
падения и отсутствие полноценной смены . Кроме Горецки, Сане, Дракслера,
и с натяжкой Штиндль и Вернер , больше то и вспомнить некого с этой сборной .

Платтенхардт, Гинтер, Рюдик, Мустафи, Брандт, Демирбай, Джан, Руди, Юнес ? )
Новая сборная ? ) Прикол ) Всем перечисленным до троицы отлученных как до Луны.)
bublikyo
bublikyo ответил смещной
   169 / 933
вчера в 19:15
Выглядит, как попытка спихнуть на них вину за провал на ЧМ
kust07
kust07
   258 / 933
вчера в 19:13
Пришла пора к расставанию) А жаль.
Bayern Best
Bayern Best
   108 / 933
вчера в 19:00
Матс мог бы еще поиграть за сборную.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   244 / 933
вчера в 18:50
Мюллер, конечно, балду гонял на ЧМ
А такие шаны были к более серьезному результату по результативности...может еще к 2022 году ( если немцы выйдут на ЧМ) будут у Томаса появиться в сборной и забить голы
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 18:45
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