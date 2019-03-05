Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии

вчера, 17:50

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что Джером Боатенг, Томас Мюллер и Матс Хуммельс больше не будут вызываться в расположение национальной команды.

Мы смотрим в будущее. Нам нужны кардинальные изменения в команде. Я уже сообщил Боатенгу, Мюллеру и Хуммельсу, что больше не рассчитываю на них. Это по-прежнему игроки мирового класса, они много сделали для сборной, но пришло время двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что Лёв летом может уйти в «Реал».