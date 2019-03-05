Красич: «Я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич опроверг новость о том, что он завершил карьеру.
Я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить. Если будут предложения до конца сезона, то я ещё поиграю.
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич опроверг новость о том, что он завершил карьеру.
Я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить. Если будут предложения до конца сезона, то я ещё поиграю.
Детская мечта сбылась, но угробила карьеру. И не он один такой.
Детская мечта сбылась, но угробила карьеру. И не он один такой.