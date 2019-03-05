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Красич: «Я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить»

вчера, 17:07

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич опроверг новость о том, что он завершил карьеру.

Я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить. Если будут предложения до конца сезона, то я ещё поиграю.

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Все комментарии
blitz
blitz
   339 / 933
вчера в 23:20
Лучшие годы у Красича были в ЦСКА.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   347 / 933
вчера в 21:37
Классный был игрок, времен цска!
drug01
drug01
   133 / 933
вчера в 21:24
Молодец Милош !!!!!
Caniggia
Caniggia
   143 / 933
вчера в 19:38
Ещё одна жертва РПЛ.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Санкт-Ватутинки
   244 / 933
вчера в 18:56
На полгода опоздал в цска прибыть, не успел отметиться в легендарных 1:9!
Зато любой спартач всегда успевает отметиться
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 18:26
Все таки верно суждение , что главное найти свою команду. В ЦСКА был лидером , в Юве просто испарился.
Детская мечта сбылась, но угробила карьеру. И не он один такой.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   32 / 933
вчера в 18:14
На полгода опоздал в цска прибыть, не успел отметиться в легендарных 1:9!
Miaf
Miaf ответил Klassе
   27 / 933
вчера в 17:37
кто это вообще. его карьера с трансфером в кобыльню завершилась
Ну честно говоря был одним из лучших игроков цска в свое время наравне с Оличем
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 17:36
34 года, в зените в таком возрасте игроки считаются молодыми и перспективными.
Мысыктар
Мысыктар ответил Klassе
   178 / 933
вчера в 17:26
кто это вообще. его карьера с трансфером в кобыльню завершилась
1-7 как клеймо)вижу надпись сПАРТАК и сразу стыдно....
Klassе
Klassе
   340 / 933
вчера в 17:22
кто это вообще. его карьера с трансфером в кобыльню завершилась
boysib
boysib
   315 / 933
вчера в 17:16
тролит соккер
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   47 / 933
вчера в 17:12
Агент-профи)
Мысыктар
Мысыктар
   178 / 933
вчера в 17:12
эх время(
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