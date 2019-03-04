Егоров: «Денисов был удален ошибочно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов был ошибочно удален во время матча против «Крыльев Советов».

Здесь вопрос лежит в двух плоскостях. Вели борьбу три игрока – два игрока «Локомотива» и один игрок «Крыльев». Были пояснения, что сначала оценивался фол Игнатьева. Если судья решил, то он выдал жёлтую карточку.

В борьбе Денисова и игрока «Крыльев», по нашему мнению, не было фола, поэтому штрафной удар был назначен ошибочно, как и карточка.