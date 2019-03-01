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Топ-10 судейских ошибок и споров февраля

01 марта 2019, 19:14
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Каземиро
Каземиро
Полузащитник
Отаменди Николас
Отаменди Николас
Защитник

Претензии к арбитрам были у «Атлетико», «Аякса», «Интера», «Реала», «Тоттенхэма» и многих других. «Соккер.ру» собирает горячие моменты. 

Февраль получился жарким из-за споров о судействе. Обсуждали эпизоды из Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Испании, Серии А и АПЛ, и некоторые из них – дичайшие. 

Полезно разобраться в ключевых моментах, ведь сегодня стартовала РПЛ. И вы знаете, что это значит – без судейских скандалов и споров о решениях рефери в марте вряд ли обойдемся (уже есть отмена гола «Оренбурга»). 

Лига чемпионов. «Аякс» - «Реал» - 1:2

Экс-арбитр ФИФА Хусаинов заявил, что отменил бы второй гол «Реала» и засчитал удар Тальяфико. А в УЕФА встали на защиту Скомины – считают офсайд Тадича активным, влиявшим на действия Куртуа. А фол Васкеса на Де Йонге просто не заметили. Пожалуй, будь это не «Реал», многие бы согласились с такими решениями… 

Топ-10 судейских ошибок и споров февраля

А так вспомнили, что в УЕФА заменили арбитра перед матчем. Впрочем, офсайд Тадича был крошечным, но ведь был. А вот фол на Де Йонге – сложный эпизод. Но в УЕФА не раскрывают детали современных рекомендаций. Мы не знаем, как судьи должны реагировать на неигровые фолы по ходу атак. Дать доиграть и позже выписать желтую? Здесь рефери проигнорировал претензии Де Йонга и «Аякса». 

Серия А. «Интер» - «Фиорентина» - 3:3

«Обычная» история – 101-я минута матча, счет 3:2 в пользу «Интера». Но судья сначала добавил семь минут к поединку, а потом решил, что нужно еще четыре, ведь остановок в игре вправду было много. Но споры не о времени, а о том, как арбитр наказал «Интер» пенальти в самой концовке эпичного поединка за игру рукой, которой не было.

Топ-10 судейских ошибок и споров февраля

Абиссо много раз смотрел повтор и посчитал, что Д’Амброзио сыграл рукой, причем сделал это намерено. В Серии А забили самый поздний гол за пятнадцать лет, а футболисты «Интера» после игры отправляли арбитра к окулисту, показывая повтор на телефонах. И правильно делали – Абиссо отстранили от работы на месяц, ведь был в метрах от эпизода, и не понял, что мяч попал защитнику в грудь. 

Примера. «Атлетико» - «Реал» - 1:3

После дерби «Атлетико» выложил подборку, на их взгляд, спорных эпизодов. В первом случае показали, что Хименес фолил против Винисиуса за пределами штрафной площади – правда, так и было. Но судья назначил пенальти, и это результативная ошибка в пользу «Реала». Причем у арбитра был VAR, так что песня «Это Перес все купил» снова в хит-параде фанатов «Атлетико». 

Второй эпизод – ляп «Атлетико», поскольку нарисовали линию офсайда по ноге Мораты и руке Рамоса. Вот только Серхио руками играть нельзя. А если смотреть по положению ног, то Альваро был ближе к чужим воротам. А вот третий эпизод сложнее и более спорный. Каземиро вправду поставил ногу, как шлагбаум, ограждая Морату от мяча, и за это отдельные арбитры указали бы на «точку». Но с таким успехом могли отменить гол Гризманна за фол в атаке… Плохой арбитраж в любом случае. 

АПЛ. «Бернли» - «Тоттенхэм» - 2:1

После матча Почеттино пришлось оттаскивать от Дина – на известного рефери накинулся тренер, который не отличается таким диким темпераментом, как Симеоне или Конте. Но «шпоры» проиграли, и аргентинец решил, что устал от спорных решений Дина именно в матчах против «Тоттенхэма». Позже извинился, но злился не без причины. 

Повод вроде бы мелкий, но важный – по ошибке назначен угловой, после которого «Бернли» забил мяч. Конечно, это не откат времени от итальянцев в матче «Фиорентины» и СПАЛа. Там вторые забили мяч, а вместо этого получили пенальти в свои ворота за фол задолго до эпизода (нарушение было). Но даже такая мелочь, как угловой, когда назначен неверно, может привезти к поражению. «Шпоры» так расклеились, что и «Челси» уступили в дерби. 

Лига чемпионов. «Шальке» - «Манчестер Сити» - 2:3

Гвардиола после матча заявил, что оба пенальти в ворота его команды по делу. Был доволен волевой победой в гостях 3:2. Вот только Хосеп ошибается по первому 11-метровому, ведь сейчас игру рукой трактуют иначе, чем лет 5 назад. Согласно современным рекомендациям УЕФА, если конечность в естественном положении при контакте с мячом – это не пенальти.

Топ-10 судейских ошибок и споров февраля

Даже если мяч шел в створ ворот! Но главного судью, мадридца дель Серро Гранде, подвели видеоарбитр и техника. Сам рефери назначил угловой, ведь увидел, как быстро летел мяч и как защитник прятал руку за спину. Но потом получил подсказку от помощника, и сам не смог посмотреть эпизод – сломался монитор для VAR. Пришлось слушать ассистента, и тот ошибся, ведь Отаменди не пытался отбить мяч рукой. 

Примера. «Леванте» - «Реал» - 1:2

В Испании не успевают придумывать заголовки с сочетанием букв VAR в одном из слов, поскольку эпизодов много, и нередко в матчах с участием «Реала». В этот раз дважды пенальти позволяли гостям матча забивать мячи, а вот с игры огорчить «Леванте» не получилось. Зато скандал вышел броским, причем не факт, что фола не было. 

Но падение Каземиро в штрафной площади после того, как соперник сделал богатырский замах и коснулся носком бутсы ноги бразильца, смотрится забавно. Похоже, хавбек «Реала» корчился не от дикой боли, а чтобы судья поверил. Если бы Каземиро сильно ударили, то не пришлось так смешно падать с паузой. Можно поспорить о том, опасная ли это игра (может, и опасная), но нырнул явно. 

АПЛ. «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» - 1:0

В январе обсуждали падения Салаха, а теперь можно поговорить о том, как Бернарду Силва вошел в штрафную площадь, а потом упал, хотя очевидно, что его не били по ногам, и не было явного толчка в спину. Повторы показывают, что португалец искал контакт, а не хотел продолжить работу с мячом. Фелипе Андерсон не врет – пенальти так себе.  

К чести Гвардиолы, Хосеп не праздновал гол в ворота «Вест Хэма» бурно. К чести «Манчестер Сити» - у них были в том поединке моменты, чтобы забить без помощи арбитра. Но поскольку счет 1:0, как бы ни оказалось в итоге, что результат сезона определил, в том числе, спорный пенальти от одного из английских арбитров, чей класс вызывает большие вопросы. Рефери в АПЛ часто слабые, даже VAR с первого раза не осилили. 

Лига чемпионов. «Атлетико» - «Ювентус» - 2:0

Часто даже простые для рефери решения вызывают волну возмущения у одной из сторон. И когда арбитр не ошибся, но принял не тот вердикт, на который вы рассчитывали, это становится причиной разозлиться. Так случилось с президентом «Атлетико» Сересо, которого так взбесил отмененный гол Мораты, что до конца матча не смог успокоиться, хоть и выиграли.

А фанаты «Ювентуса» вцепились в то, что Коста дождался, когда Де Шильо его коснется, а затем упал на землю, как мешок картошки. Мол, стоило удалять Диего за симуляцию. Но проблема обоих эпизодов в том, что в случае с голом Мораты вправду была попытка оттолкнуть Кьеллини – другое дело, что хитрый Джорджо понимал, что выгоднее упасть. Диего Коста поступил так же, но судья хотя бы на «точку» не показал – назначил штрафной удар, и это уже хорошо для «Ювентуса». 

Кубок Франции. «Ренн» - «Орлеан» - 2:0

Жаль, что в футболе не заведено признаваться, если фола не было, а судья свистнул. Эпизод с ошибкой судьи Амори Делерю мог пройти мимо нас, если бы не игрок, которого поощрили пенальти! Клеман Гренье – бывший футболист «Лиона» и сборной Франции, упал в чужой штрафной, а рефери указал на «точку» при счете 0:0. 

Вот только хавбек подошел к судье и объяснил, что фола не было, падение оказалось случайным. Жаль, что у большинства звезд футбола не хватит мужской чести поступать так же. Сколько бы «левых» пенальти отменили по просьбе того, кто случайно упал! Но почти все наоборот норовят нырнуть в штрафной площади, каждый старается добежать до линии, чтобы затем упасть. Так что Гренье – один из героев месяца. Заслужил приз «Честная игра»!  

Кубок Испании. «Реал» - «Барселона» - 0:3

Эль Класико без скандалов очень редко встречается. А у Рамоса хорошее чувство юмора, ведь после третьего гола каталонцев кричал напарникам: «Не позволим им забить шесть». Помнит 5:1, не забыл! А вот фанатам «Реала» после алогичного поединка было не до смеха или саркастических выкриков. Зато судейство в Испании обсуждать любят, и в этот раз арбитру Хосе Санчесу Мартинесу досталось именно от «сливочных». 

Моментов много было. Например, Винисиус претендовал на пенальти (и в первом Эль Класико нашли эпизод с фолом против бразильца в штрафной, который судья не заметил). Если смотреть со стороны, то рефери вправду разрешил творить на поле все что угодно. Но если бы запрещал – могли увидеть пенальти в одни и другие ворота (за фол против Ракитича). «Реал» точно не заслужил 0:3, ведь атаковал и старался. Но счет на табло, с «Валенсией» Черышева в финале сыграет «Барселона».

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo ответил GrafDrakula
   233 / 886
02 марта в 14:53
Фиксируют оффсайд по линии части тела, которой можно забить гол, то есть любая, кроме рук
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   643 / 886
02 марта в 12:34
да не, в матче Шальке : Сити - чистый пенальти, если за такое не ставить, то можно вообще без судей дальше играть)
mangoх12
mangoх12
   17 / 886
02 марта в 01:18
Они еще мвтчи спартака не видели во где можно рыть дв рыть
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил вoлгoдoн
   181 / 886
01 марта в 21:17
Мадридский кабинет-бессменный лидер хит-парада судейского произвола.
верно подмечено очень много тут моментов именно с участием халвы так что без комментариев)
GrafDrakula
GrafDrakula
   705 / 886
01 марта в 20:54
Вот только Серхио руками играть нельзя. А если смотреть по положению ног, то Альваро был ближе к чужим воротам.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1105118/ayaks-real

Что? Ахахах, то есть когда половина оффсайдов форвардов фиксируется по руке это норм, а когда защитник руками ближе к своим воротом, это уже правильный оффсайд? Что то как то я ору.
Camellot
Camellot
   348 / 886
01 марта в 20:49
Зачем вар? Удар был с метра, да даже если бы он в руку попал, он бы не успел ее убрать. Кабинет ттопит велий интер
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   125 / 886
01 марта в 19:40
Мадридский кабинет-бессменный лидер хит-парада судейского произвола.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 886
01 марта в 19:33
Это еще пищевик не играл, сейчас начнется в марте!
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