Брих рассудит ответный матч «Реала» и «Аякса»

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аякс».
Встречу обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного арбитра станут Марк Борш и Штефан Лупп. В роли видеопомощника рефери выступит Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. В качестве четвёртого рефери выступит Даниэль Зиберт.
В первом матче «Реал» обыграл «Аякс» со счётом 2:1.
Ну посмотрим посмотрим...!
Ну посмотрим посмотрим...!
Только два бота устроили срачю меж собой).
Надож быть такими обречёнными вниманием=)).
Только два бота устроили срачю меж собой).
Надож быть такими обречёнными вниманием=)).
Когда мы их увидем на большой футбольной Арене?
Когда мы их увидем на большой футбольной Арене?
- затащил Бенфику в ЛЧ в наглую,две левейшие пены и удаление
- затащил Юве в испании ,две пены
- затащил Зенит с Бордо ,100%
-затащил Ливерпуль на Энфилде
- затащил Реал против ПСЖ
- затащил Ливерпуль против Ромы 100%
- напртачил на ЧМ 18 и был изгнан
- затащил Бенфику в ЛЧ в наглую,две левейшие пены и удаление
- затащил Юве в испании ,две пены
- затащил Зенит с Бордо ,100%
-затащил Ливерпуль на Энфилде
- затащил Реал против ПСЖ
- затащил Ливерпуль против Ромы 100%
- напртачил на ЧМ 18 и был изгнан
Судейство Бриха вызвало немало вопросов у сербской стороны, а главный тренер команды Младен Крстаич после игры даже предложил отправить арбитра в Гаагу."
Судейство Бриха вызвало немало вопросов у сербской стороны, а главный тренер команды Младен Крстаич после игры даже предложил отправить арбитра в Гаагу."