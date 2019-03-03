Брих рассудит ответный матч «Реала» и «Аякса»

вчера, 14:33

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аякс».



Встречу обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного арбитра станут Марк Борш и Штефан Лупп. В роли видеопомощника рефери выступит Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. В качестве четвёртого рефери выступит Даниэль Зиберт.

В первом матче «Реал» обыграл «Аякс» со счётом 2:1.