«Милан» готов заплатить 11 млн евро за защитника «Барселоны» Кукурелью

вчера, 16:08

«Милан» продолжает интересоваться защитником «Эйбара» Марком Кукурельей, права на которого принадлежат «Барселоне». По слухам, «россонери» летом готовы предложить за перспективного игрока до 11 млн евро.

Проблема для «Милана» в том, что у «Эйбара» есть первоочередное право выкупа 20-летнего бека всего за 2 млн евро. Ожидается, что этот пункт и будет активирован, после чего «Эйбар» уже сможет выставить свой ценник.

В этом сезоне Кукурелья провел 20 матчей в Примере, сделав 2 результативные передачи.