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«Милан» готов заплатить 11 млн евро за защитника «Барселоны» Кукурелью

вчера, 16:08

«Милан» продолжает интересоваться защитником «Эйбара» Марком Кукурельей, права на которого принадлежат «Барселоне». По слухам, «россонери» летом готовы предложить за перспективного игрока до 11 млн евро.

Проблема для «Милана» в том, что у «Эйбара» есть первоочередное право выкупа 20-летнего бека всего за 2 млн евро. Ожидается, что этот пункт и будет активирован, после чего «Эйбар» уже сможет выставить свой ценник. 

В этом сезоне Кукурелья провел 20 матчей в Примере, сделав 2 результативные передачи.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   168 / 933
сегодня в 00:06
этому игроку не в Милан,а Тотенхен идти,там есть Харя Кукарейн
kust07
kust07
   258 / 933
вчера в 20:17
Пролетает Кукурелья с Миланом как фанера над Парижем
blr_LeLiK
blr_LeLiK
вчера в 20:12
С такой фамилией ему только в каталонском курятнике играть! Так сказать предначертано судьбой!!!)
Red_team
Red_team
   531 / 933
вчера в 18:16
А где шутки про то, что Тоттенхэму зашел бы на ура? Я первым буду =)
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 933
вчера в 17:18
Пентека бы выкупить взамен..
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ozabot
   226 / 933
вчера в 16:17
«Эйбар» бы мог перепродать игрока и срубить баблоса
Барса имеет право выкупить его за 3млн
Ozabot
Ozabot
   667 / 933
вчера в 16:15
«Эйбар» бы мог перепродать игрока и срубить баблоса
bublikyo
bublikyo
   169 / 933
вчера в 16:10
А зря, Кукурелья отлично бы заменил Пике
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