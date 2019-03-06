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Начо: «Мы не собирались становиться вечными победителями Лиги чемпионов»

вчера, 02:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Защитник «Реала» Начо прокомментировал домашнее поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Мы опустошены. Это очень тяжело. Мы не привыкли к тому, чтобы в этот момент сезона практически полностью выбыть из борьбы за какие-либо титулы. Чемпионство в Ла Лиге практически нереально, Кубок Испании и Лига чемпионов для нас закончились. Это тяжело.

Мы никогда не собирались становиться вечными победителями ЛЧ. Царствование подошло к концу. Рано или поздно такой вечер наступает всегда.

До этого сезона «Реал» выиграл три подряд Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   623 / 981
вчера в 12:44
Перешли в разряд позорников.
Знатог
Знатог
   321 / 981
вчера в 06:46
Ниче один сезон можно отдохнуть.
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 06:05
реальный кошмар
mangoх12
mangoх12
   29 / 981
вчера в 03:43
У Переса столько бабла не хватит
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 981
вчера в 02:33
С Роном могли бы иеще несколько Лч взять но без него вы конечно были обречены. Теперь всем понятно насколько великий игрок Роналду и что он значил для Реала??
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