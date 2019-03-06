Начо: «Мы не собирались становиться вечными победителями Лиги чемпионов»

Защитник «Реала» Начо прокомментировал домашнее поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Мы опустошены. Это очень тяжело. Мы не привыкли к тому, чтобы в этот момент сезона практически полностью выбыть из борьбы за какие-либо титулы. Чемпионство в Ла Лиге практически нереально, Кубок Испании и Лига чемпионов для нас закончились. Это тяжело.