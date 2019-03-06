Тен Хаг: «Игра „Аякса“ была близка к совершенству»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над «Реалом» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Игра «Аякса» была близка к совершенству. За эти два матча мы определённо заслужили выхода в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за игрой моей команды.

Не будем забывать, что мы стартовали с отборочных раундов. Но мы всё ещё продолжаем борьбу за три трофея и хотим выиграть их все.

Я не могу повлиять на жеребьёвку, поэтому не собираюсь думать о ней. Все возможные соперники являются большими командами. Но таким соперником был и «Реал».