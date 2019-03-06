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Тен Хаг: «Игра „Аякса“ была близка к совершенству»

вчера, 02:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над «Реалом» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Игра «Аякса» была близка к совершенству. За эти два матча мы определённо заслужили выхода в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за игрой моей команды.

Не будем забывать, что мы стартовали с отборочных раундов. Но мы всё ещё продолжаем борьбу за три трофея и хотим выиграть их все.

Я не могу повлиять на жеребьёвку, поэтому не собираюсь думать о ней. Все возможные соперники являются большими командами. Но таким соперником был и «Реал».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   263 / 981
вчера в 11:57
Да будет финал Аякс-Барса :)
Ruslik1982
Ruslik1982
   95 / 981
вчера в 05:10
в следующем круге будут играть с Лионом
ABir
ABir
   220 / 981
вчера в 03:27
Да Аякс удивил, так удивил. А Реал в этом сезоне, похоже, проиграл все, что было можно и нельзя.
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