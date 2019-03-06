Солари: «Конечно, нам не хватало Рамоса»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал домашнее поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира. Эту встречу пропускал капитан и защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос, дисквалифицированный после первой игры в Амстердаме (2:1).

Конечно, нам не хватало Рамоса. Не говоря плохо ни о ком из наших футболистов, безусловно, нам не хватало нашего капитана.

Это трудный сезон, но мы здесь, чтобы показать свой дух и характер в непростые моменты. Белые полосы легки для всех, вы можете просто плыть по течению, но в трудные моменты приходится проявлять мужество.

Что мы должны делать, так это максимально возможно сохранять спокойствие в такой непростой момент и пережить его со стойкостью. «Реал» значимее каждого из нас и всегда возвращается, причём сильнее, чем прежде.