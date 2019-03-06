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Солари: «Конечно, нам не хватало Рамоса»

вчера, 02:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал домашнее поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира. Эту встречу пропускал капитан и защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос, дисквалифицированный после первой игры в Амстердаме (2:1).

Конечно, нам не хватало Рамоса. Не говоря плохо ни о ком из наших футболистов, безусловно, нам не хватало нашего капитана.

Это трудный сезон, но мы здесь, чтобы показать свой дух и характер в непростые моменты. Белые полосы легки для всех, вы можете просто плыть по течению, но в трудные моменты приходится проявлять мужество.

Что мы должны делать, так это максимально возможно сохранять спокойствие в такой непростой момент и пережить его со стойкостью. «Реал» значимее каждого из нас и всегда возвращается, причём сильнее, чем прежде.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил ZjzoRe
   24 / 981
вчера в 15:14
Роналду бы не помог, ведь уже ввели VAR, а значит, Нырялда бесполезен
В Италии тоже есть ВАР к твоему сведению и он не мешает Роналду быть там лучшим бомбардиром!
Byvaliy
Byvaliy
   134 / 981
вчера в 13:41
Не хватало тренера.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Шишанутый
   390 / 981
вчера в 11:59
Но больше всего не хватало Роналду!!
Роналду бы не помог, ведь уже ввели VAR, а значит, Нырялда бесполезен
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   263 / 981
вчера в 11:58
Чтобы он очередную красную получил и подвел команду?! :)
Знатог
Знатог
   321 / 981
вчера в 06:44
Рамос: Солари нам хватает и даже лишнего.
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 05:03
и дух, и характер...всё мы увидели
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 04:19
Рамос спецом получил жёлтую, что бы пропустить ответный матч, посчитав дело сделанным. Вот тебе и кара за это.
STVA 1
STVA 1
   94 / 981
вчера в 03:50
Рамос бы не спас.
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 03:34
А Рамос,красава!
Спецом слился от этого позора. Все думали что он желтую получил чтоб играть в 1/4. А он просто не хотел участвовать в этом цирке.
Браво,Рамос!
Я его даже зауважал.
Comentarios
Comentarios
   520 / 981
вчера в 03:11
Да уж ну и тренер врагу не пожелаешь
Vector-B B
Vector-B B
   439 / 981
вчера в 03:04
С Рамосом еще больше накидали бы епт
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 981
вчера в 03:04
Но больше всего не хватало Роналду!!
Caniggia
Caniggia
   88 / 981
вчера в 02:57
Сказал бы просто - я ухожу, а он Рамосом прикрывается.
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