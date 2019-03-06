ГлавнаяНовости

Тадич: «Пожалуй, это был лучший матч в моей карьере»

вчера, 02:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Форвард «Аякса» Душан Тадич поделился эмоциями после выездной победы над «Реалом» (4:1) и выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. 30-летний серб забил гол в ворота «сливочных», стал автором двух результативных передач, а также заработал штрафной, после которого «Реал» пропустил четвёртый мяч в этой встрече.

Пожалуй, это был лучший футбольный матч, в котором я когда-либо принимал участие. Мы обыграли лучший клуб в мире. Я очень горжусь и думаю, что мы осчастливили многих людей. В футболе нужно просто расслабиться и наслаждаться своей игрой.

У нас очень хорошая команда, которая показывает приличный футбол.

Финт Зидана? Зидан всегда был моим любимым футболистом. Быть может, я посмотрел слишком много нарезок с его игрой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левандовски: «Никто не имеет права говорить: „Ты не сможешь“»
Сегодня, 12:03 Комментарии0
Левандовски: «В „Боруссии“ Д оставался на дополнительные тренировки»
Сегодня, 11:30 Комментарии2
Невилл - Сульшеру: «Где установить тебе памятник?»
Сегодня, 11:19 Комментарии7
Бартез: «ПСЖ не проявил уважения к „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 10:58 Комментарии8
Реднапп: «На новом стадионе „Тоттенхэма“ будет невероятная атмосфера»
Сегодня, 10:26 Комментарии0
Бартомеу хочет продлить контракт с Месси
Сегодня, 10:08 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Sunny.
Sunny.
   107 / 981
вчера в 03:03
Нам в ЦСКА такой бы пригодился
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100