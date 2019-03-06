Тадич: «Пожалуй, это был лучший матч в моей карьере»

Форвард «Аякса» Душан Тадич поделился эмоциями после выездной победы над «Реалом» (4:1) и выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. 30-летний серб забил гол в ворота «сливочных», стал автором двух результативных передач, а также заработал штрафной, после которого «Реал» пропустил четвёртый мяч в этой встрече.

Пожалуй, это был лучший футбольный матч, в котором я когда-либо принимал участие. Мы обыграли лучший клуб в мире. Я очень горжусь и думаю, что мы осчастливили многих людей. В футболе нужно просто расслабиться и наслаждаться своей игрой.

У нас очень хорошая команда, которая показывает приличный футбол.

Финт Зидана? Зидан всегда был моим любимым футболистом. Быть может, я посмотрел слишком много нарезок с его игрой.