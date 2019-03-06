Кроос: «Три предыдущих сезона „Реала“ – вот, что можно считать необычным»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал комментарий после домашнего поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.

Нам не удалось достичь нашего лучшего уровня игры. И я буду первый, кто это признает.

Думаю, в матче Кубка Испании мы выступили хорошо, но когда ты проигрываешь со счётом 0:3, это всегда тяжело.

Иметь плохой сезон – это нормально. Что не является нормой – так это то, что мы сделали за предыдущие три сезона (Прим. - три победы в Лиге чемпионов).

В прошлом сезоне нам тоже приходилось нелегко, а хорошие матчи были и в этом.