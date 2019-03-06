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Кроос: «Три предыдущих сезона „Реала“ – вот, что можно считать необычным»

вчера, 03:33
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал комментарий после домашнего поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.

Нам не удалось достичь нашего лучшего уровня игры. И я буду первый, кто это признает.

Думаю, в матче Кубка Испании мы выступили хорошо, но когда ты проигрываешь со счётом 0:3, это всегда тяжело.

Иметь плохой сезон – это нормально. Что не является нормой – так это то, что мы сделали за предыдущие три сезона (Прим. - три победы в Лиге чемпионов).

В прошлом сезоне нам тоже приходилось нелегко, а хорошие матчи были и в этом.

Мы разочарованы, но я считаю, что «Аякс» был лучшей командой сегодня. Они были сильнее нас и в первом круге. Это непросто признавать, но мы должны принять тот факт, что они заслужили быть в четвертьфинале ЛЧ.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam
   570 / 981
вчера в 22:50
    shur
    shur
       604 / 981
    вчера в 09:36
    ...немец (Alles Kaput),причём уже давно,а вчера во всей красе!!!
    Заратустра
    Заратустра
       111 / 981
    вчера в 05:35
    Кроос красава. Признал, что Аякс был лучше в обоих матчах. И вообще, всё по делу говорит Тони.
    рус фан
    рус фан
       334 / 981
    вчера в 03:40
    Кроос молодец что признал плохую игру, он сам в матче с Аяксом был один из лидеров по привозу и инертной игре в нападении и защите.
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