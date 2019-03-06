Фавр: «„Боруссия“ проиграла эту битву ещё в первом круге»

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после домашнего поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что исход противостояния был решён ещё после первой встречи со «шпорами». Тогда «Боруссия» уступила в гостях со счётом 0:3.

У нас было много моментов в первом тайме и несколько во втором. Даже после пропущенного гола мы продолжали показывать хорошую и мужественную игру. Сегодня нам просто не удавалось забить.

В этом матче мы уступили 0:1, но эту битву мы проиграли ещё в первом круге, потерпев поражение со счётом 0:3, что, на мой взгляд, было совершенно необязательно. После такого результата всегда будет тяжело.