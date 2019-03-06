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Фавр: «„Боруссия“ проиграла эту битву ещё в первом круге»

вчера, 03:08
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после домашнего поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что исход противостояния был решён ещё после первой встречи со «шпорами». Тогда «Боруссия» уступила в гостях со счётом 0:3.

У нас было много моментов в первом тайме и несколько во втором. Даже после пропущенного гола мы продолжали показывать хорошую и мужественную игру. Сегодня нам просто не удавалось забить.

В этом матче мы уступили 0:1, но эту битву мы проиграли ещё в первом круге, потерпев поражение со счётом 0:3, что, на мой взгляд, было совершенно необязательно. После такого результата всегда будет тяжело.

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Все комментарии
galem72
galem72
   145 / 981
вчера в 11:33
Главное, не раскиснуть и биться за БЛ. Удачи Боруссии !
ДСА
ДСА
   136 / 981
вчера в 05:44
Просто безвольно вылетели.
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