Солари не собирается покидать «Реал»

вчера, 03:50

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачный сезон для «Королевского клуба». «Реал» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также имеет призрачные шансы на победу в чемпионате страны.

Покинуть «Реал»? Я пришёл сюда не за тем, чтобы потом сдаться.

Также Солари прокомментировал слова своего подопечного Даниэля Карвахаля, который после поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сказал, что «Реал» проводит д****овый сезон.