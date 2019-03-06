ГлавнаяНовости

Солари не собирается покидать «Реал»

вчера, 03:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачный сезон для «Королевского клуба». «Реал» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также имеет призрачные шансы на победу в чемпионате страны.

Покинуть «Реал»? Я пришёл сюда не за тем, чтобы потом сдаться.

Также Солари прокомментировал слова своего подопечного Даниэля Карвахаля, который после поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сказал, что «Реал» проводит д****овый сезон.

У Карвахаля большой характер. Он говорил на эмоциях сразу после матча. Сезон продолжается, у нас всё ещё есть Ла Лига.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кальдерон: «Зидан может вернуться в „Реал“ в июне»
Сегодня, 10:40 Комментарии15
СлухиДи Франческо отказался разговаривать со СМИ, его могут уволить уже сегодня
Сегодня, 03:13 Комментарии0
СлухиПерес провел переговоры с Зиданом
Вчера, 18:22 Комментарии40
СлухиКонте и Пирло могут вернуться в «Ювентус»
Вчера, 13:03 Комментарии3
Слухи«Реал» решил расстаться с Солари
Вчера, 10:22 Комментарии139
Тедеско близок к увольнению из «Шальке»
05 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
neomessi
neomessi
   239 / 981
вчера в 14:22
"Сезон продолжается, у нас всё ещё есть Ла Лига"
Может он про сезон 2019/20г....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   559 / 981
вчера в 12:38
У Реала увольняли и после побед в Ла-лиге , но без победы в Лиге Чемпионов. А здесь вылет за неделю отовсюду , полная некомпетентность тренера (ничего не изменил ни в одной из трех игр, ставил Куртуа вместо чемпиона и лидера Наваса, выпустил снова Бэйла, который совсем не может играть более , Не попробовал Мариано Диаса вместо Бензема, выпускал неопытного и никакого Вальверде в конце, как будто сейчас самое время давать практику молодым игрокам...и куча еще тактических ошибок) .
Кто скажет, какой был план на игру у Реала? Пропустили два гола к 19 минуте при отсутствии опорной зоны . Что за фигня ?
Зачем в субботу с Барсой играла основа (где Себальосы, Льоренте, Мариаоно, Иско, Бразим Диас и лругие???) , матч ничкго не решал , Барсу не догнать было никак . Как итог , все устали к решающему бою. Одним составом жтот 14ок три важных матча проиграл за неделю. Это же очевидные вещи. Марсело самый тезничный и крутой игрок команды, просидел в запасе три вадных игры.
Ros S
Ros S
   407 / 981
вчера в 12:35
А про Роналду и его уход это да, влияние большое оказывал португалец на команду, сам большой профессионал и другие находились под большим давлением, соотвественно и играли с большим желанием, сейчас есть только Рамос из заводил.
Ros S
Ros S
   407 / 981
вчера в 12:32
Все говорят, что Реал 3 сезона шикарно играл, вы забыли как каждый новый сезон критиковали Реал и Зидана, каждый день были новости об увольнении и лишь победа в ЛЧ помогала каждый раз сохранить пост, в остальном же стабильности не было, но на плейофф лч команда настраивалась и выигрывала, иногда при помощи судейства конечно, но все же
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   559 / 981
вчера в 12:29
Фантазер... Ты меня называла ..
Фантазер ... А вы с Реалом не пара ..
И Солари сказал - "давай сначала!"
Colchoneros
Colchoneros
   34 / 981
вчера в 11:54
Продолжай работать!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   263 / 981
вчера в 11:48
Какой оптимист =D

П.С. А кто его спрашивать будет :)
Ruslan3132
Ruslan3132
   85 / 981
вчера в 11:45
Если сегодня не появится новость об увольнении Солари, значит Перес сливает сезон, клуб и не знаю что еще...
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   160 / 981
вчера в 11:39
Да нет, почему же ! Он уйдет, только слупит с Переса симпатичную такую неустоечку за досрочный разрыв контракта.
Veteran Ab
Veteran Ab
   822 / 981
вчера в 11:16
Кто спрашивать будет... На выход, так давно Реал не опускали
NK_505s
NK_505s
   646 / 981
вчера в 10:07
кто же уйдёт добровольно с топ-клуба, только под зад коленкой уходят)
Брулин
Брулин
   71 / 981
вчера в 09:46
Да и сам роналду без партнеров по Мадриду в ЛЧ что-то совсем не очень, 1 гол в 6 играх, на грани вылета от Атлетико
Никита Бычков
Никита Бычков
   740 / 981
вчера в 08:43
Геть скотиняку
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 08:02
Значит надо выгонять.
Incredulous
Incredulous ответил Гавроша
   182 / 981
вчера в 06:46
Да при чем тут Роналду. Зидан умел играть одинаково хорошо двумя составами, как с Роналду, так и без него.
Incredulous
Incredulous
   182 / 981
вчера в 06:43
Имей ты хоть каплю собственного достоинства и уважения, 12ник.
Zloi iron
Zloi iron
вчера в 06:34
Пора Великому и ужасному возвращаться в Реал 😂
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   385 / 981
вчера в 05:59
Это позор.
После таких матчей уходят.
Фата лист
Фата лист
   135 / 981
вчера в 05:34
Моуриньо верните.
No problem
No problem
   53 / 981
вчера в 05:29
Че он мелит епта???).
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 05:15
Несмотря на вылет из кубка и ЛЧ Солари до сих пор хочет их выиграть в этом сезоне, поэтому и не собирается покидать Реал.
Опозорился во всех турнирах.
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 05:01
нет у него права голоса
Sunny.
Sunny.
   107 / 981
вчера в 04:57
еще лучше)
Гавроша
Гавроша
   23 / 981
вчера в 04:56
Я думаю виноват роналду - многие годы под него подбирали игроков, чтобы ему подыгрывали, а без него они и играть не могут сами. Теперь надо их в ювентус по дешевке отправить, а в реал новых набирать.
Hamman
Hamman
   244 / 981
вчера в 04:54
"Сезон продолжается, у нас всё ещё есть Ла Лига.,,


В смысле ещё есть где играть? Утешение так себе...
ДСА
ДСА
   136 / 981
вчера в 04:37
Все правильно, уйдет с компенсацией.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
вчера в 04:36
Нормально рулит!
Гавроша
Гавроша
   23 / 981
вчера в 04:10
А он то причем? Начинал другой тренер, а с ним лучше играть стали.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   113 / 981
вчера в 04:08
Хах не думаю, что руководство спросит его мнение :D
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100