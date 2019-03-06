Солари не собирается покидать «Реал»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачный сезон для «Королевского клуба». «Реал» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также имеет призрачные шансы на победу в чемпионате страны.
Покинуть «Реал»? Я пришёл сюда не за тем, чтобы потом сдаться.
Также Солари прокомментировал слова своего подопечного Даниэля Карвахаля, который после поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сказал, что «Реал» проводит д****овый сезон.
У Карвахаля большой характер. Он говорил на эмоциях сразу после матча. Сезон продолжается, у нас всё ещё есть Ла Лига.
Может он про сезон 2019/20г....
Может он про сезон 2019/20г....
Кто скажет, какой был план на игру у Реала? Пропустили два гола к 19 минуте при отсутствии опорной зоны . Что за фигня ?
Зачем в субботу с Барсой играла основа (где Себальосы, Льоренте, Мариаоно, Иско, Бразим Диас и лругие???) , матч ничкго не решал , Барсу не догнать было никак . Как итог , все устали к решающему бою. Одним составом жтот 14ок три важных матча проиграл за неделю. Это же очевидные вещи. Марсело самый тезничный и крутой игрок команды, просидел в запасе три вадных игры.
Кто скажет, какой был план на игру у Реала? Пропустили два гола к 19 минуте при отсутствии опорной зоны . Что за фигня ?
Зачем в субботу с Барсой играла основа (где Себальосы, Льоренте, Мариаоно, Иско, Бразим Диас и лругие???) , матч ничкго не решал , Барсу не догнать было никак . Как итог , все устали к решающему бою. Одним составом жтот 14ок три важных матча проиграл за неделю. Это же очевидные вещи. Марсело самый тезничный и крутой игрок команды, просидел в запасе три вадных игры.
Фантазер ... А вы с Реалом не пара ..
И Солари сказал - "давай сначала!"
Фантазер ... А вы с Реалом не пара ..
И Солари сказал - "давай сначала!"
П.С. А кто его спрашивать будет :)
П.С. А кто его спрашивать будет :)
После таких матчей уходят.
После таких матчей уходят.
Опозорился во всех турнирах.
Опозорился во всех турнирах.
В смысле ещё есть где играть? Утешение так себе...
В смысле ещё есть где играть? Утешение так себе...